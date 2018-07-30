Свой Стоунхендж и дискриминация: как живется аборигенам в Австралии

Коренное население Австралии может похвастаться уникальным стилем жизни. Находясь вблизи развитых городов, им удается сохранять свою самобытность. Эти племена аборигенов проносят свою древнюю культуру сквозь века, пренебрегая благами цивилизации.

Дискриминация

Долгое время аборигенов боялись или считали второсортными обитателями континента. Во многом коренное население Австралии ограничивали, а их права сравнялись с другими гражданами лишь в 1967 году. Несмотря на наличие у них собственных школ и возможности посещать обычные учебные заведения, аборигены признались, что испытывают пренебрежительное отношение непосредственно со стороны остального населения, а иногда терпят дискриминацию. Религия

Аборигены верят, что жизнь на Земле произошла благодаря влиянию некоего божества, которое сразу ушло на небеса. Также они убеждены, что, помимо обычного, существует мир духов или снов, а на все происходящее в космосе способы оказывать воздействие люди, если отправятся в такие миры. По их мнению, духи в состоянии направлять небесные светила, а также по необходимости спускаться на Землю, особенно в ходе обрядов. Стоунхендж

В пустынной местности, раскинувшейся в 45 км от Мельбурна, находится загадочный объект, который по своим внешним данным похож на Стоунхендж. Это сооружение образуется из базальтовых валунов, высота которых составляет около метра. Ученые узнали, что возраст камней не меньше 10 тысяч лет и для аборигенов они играли важную роль. Предполагается, что задействовали его как календарь, но точных подтверждений этому нет. Язык

Во времена вторжения европейцев на просторы Австралии аборигены владели порядка 600 наречиями, но в современности это количество сократилось до 200. В результате ассимиляции аборигены стали лучше понимать английский язык, но вот их говор непонятен обычным австралийцам. Типы

Коренных австралийцев можно поделить на три типа, их внешность сильно отличается, поскольку предки тысячи лет назад прибыли на континент из, как считают ученые, разных мест Африки. Барринеанский тип имеет невысокий рост и темную кожу, а главный регион их проживания — Северный Квинсленд. Представители карпентарийского типа, как правило, более высокие, а кожа их темная и почти свободная от растительности. Мюррейский тип получил свое название из-за региона проживания, обитая в долине реки Мюррей, а сами аборигены имеют средний рост и густую растительность на теле. Некоторые местные имеют темную кожу и блондинистые волосы, что обусловлено мутацией, произошедшей несколько тысяч лет назад. Бумеранг

Австралийцы данный предмет изобрели достаточно давно, а первые изображения бумеранга были сделаны около 50 тысяч лет назад. Кроме того, аборигены сумели придумать возвращающийся вид предмета, используя его как оружие. Каждое племя имеет свой тип бумеранга, а отличия обычно наблюдаются в форме, размере и предназначении. Дикость

Аборигены Австралии считаются самыми дикими и отсталыми в мире, а такое мнение распространилось из-за неизменности их жизни на протяжение десятков тысяч лет. В центральной части материка сохранились племена, которые живут без телевидения, мобильной связи и прочих благ цивилизации, а дети проходят обучение преимущественно по радио. Преобладающей их деятельностью является охота и собирательство растений. Однако в числе коренного населения материка некоторые люди добились известности и признания. Среди них деятели искусства Дэвид Юнайпон или Альберт Наматжира, а также спортсменка Кэти Фримен.]]>