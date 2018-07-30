Как выжить среди умных помощников

Мы все больше стараемся сделать машину похожей на человека. Но не становимся ли мы сами всё больше похожими на машину? О том, как технологии меняют наше сознание и почему этого не стоит бояться, рассказывает историк Илья Владимирович Утехин, гость программы «Вопрос Науки» Алексея Семихатова.

Первым, кто в письменном виде подверг критике развитие информационных технологий, был Платон. В диалоге «Федр» устами Сократа излагается предание о легендарном изобретателе по имени Тевт. Он пришел к египетскому царю и представил ему свои прекрасные изобретения: геометрию, астрономию, игру в шашки — много чего ему приписывается. Среди прочего, он показал письмена. И вот, когда он показал всё это царю, тот сказал ему: «В души научившихся им они вселят забывчивость, так как будет лишена упражнения память: припоминать станут извне, доверяясь письму, по посторонним знакам, а не изнутри, сами собою. Стало быть, ты нашел средство не для памяти, а для припоминания. Ты даешь ученикам мнимую, а не истинную мудрость. Они у тебя будут многое знать понаслышке, без обучения, и будут казаться многознающими, оставаясь в большинстве невеждами, людьми трудными для общения; они станут мнимомудрыми вместо мудрых» (перевод А. Н. Егунова — прим. ред.).

Это один из современных взглядов на интернет. Что мне не нужно ничего знать. Если у меня есть Википедия, если я знаю, где это можно найти. Кстати сказать, такая же критика вынесения во вне того, что раньше было в голове, была и с изобретением книгопечатания.

Получается, что первый перелом произошел в тот момент, когда у нас возникла возможность передавать информацию из поколения в поколение. Голос человека звучал после его смерти в письменном виде. И более того, это могли быть голоса многих людей. Второй перелом — когда это стало можно распространять большому количеству людей. Не нужно было переписывать.

Изменилось ли что-то глобально в жизни людей в результате этого первого сдвига? Возникла письменная история вместо циклического времени мифа. Письменно зафиксированные законы. Стало возможным накапливать информацию, передавая ее от поколения к поколению. И история, и филология, и все остальные науки возникают только потому, что когда-то возникла письменность.

Когда мы стали что-то набирать и тут же у нас на экране появляется подсказка — это имитация разговора

Письменность, интернет, книгопечатание — это искусственные технологии. Человеку естественно пользоваться искусственными технологиями. И это технологии, которые действительно преобразуют радикальным образом нашу культуру и тот способ, которым мы запоминаем вещи. Способ, которым мы мыслим. Это делает всех нас вместе, в сумме, более сильными.

Интерактивность — это новое явление, которое по-новому влияет на нас. Без нее компьютер не смог бы занимать того места в нашей жизни, которое занимает сейчас. Интерактивность появляется в тот момент, когда вы что-то набираете и непосредственно получаете ответ. До этого мы перепаивали схемы, вставляли, нажимали на кнопу — а оно считало. Или вкладывали перфокарты, потом получали длинную распечатку. А в тот момент, когда мы стали что-то набирать и тут же у нас на экране появляется подсказка — это имитация разговора.

В свое время, когда с машиной можно было разговаривать только как с машиной, ими пользовался очень узкий круг специалистов, которые владели программированием. Для того, что бы машина стала употребима в более широких аудиториях, нужно было каким-то образом приблизить к людям способ взаимодействия с ней. Что такое интерфейс? Интерфейс — это та сторона машины, которая позволяет нам что-то с ней делать. Мы не знаем что у неё внутри, это чёрный ящик. Но для того, что бы оперировать документами — у меня есть имитация рабочего стола.

Это часть тренда развития интерфейса, которая была удивительным образом предсказана еще в 60-е годы. Когда стали открытым текстом говорить про то, что компьютер — это усилитель человеческого интеллекта. Чем в большей мере он использует собственно человеческие способности, в частности — визуальное распознавание, манипулирование предметами.

Люди, у которых сложные мысли, и у которых сложные траектории информации, так или иначе пользуются не папками, а стопками

В 80-е годы, когда появились все эти графические интерфейсы и метафора рабочего стола была воплощена впервые, были очень интересные работы, которые были посвящены анализу того, как люди организуют информацию в окружающей среде, у себя на настоящем рабочем столе. Часть офисов, в которые заходили исследователи, психологи, специалисты по эргономике, была очень чистой, аккуратной. Там всё стояло на полочках, в папках. Папки были подписаны. В другой части — что характерно, у людей, которые занимаются исследованиями, — чаще всего офисы представляли собой что-то беспорядочное.

Чистые офисы, где надписанные папки, встречаются у двух категорий пользователей. Это, либо люди у которых рутинная, стандартизованная работа. Либо вы большой начальник. Но все люди, у которых сложные мысли, и у которых сложные траектории информации, так или иначе пользуются не папками, а стопками. Вот стопка — это главный инструмент. В последнее время самая важная папка, куда у меня все сбрасывается, называется «Недавнее». Т.е., это стопка документов, с которыми я в последнее время общался. Я не помню, как сохранил, под каким названием? Смотрю по времени, как бы перебирая бумажки сверху вниз.

Как-то я в аэропорту Домодедово я говорил с мальчиком, который в университете НАСА в Швейцарии учится и приехал к нам в Центр подготовки космонавтов . Пока мы с ним разговаривали, я ему говорил, чем занимаюсь, он, открыв свой смартфон, что-то на нём быстро набирал, продолжая со мной разговаривать. Практически не отвлекаясь. И когда я что-то упоминал, он говорит — а, да, вижу! Он делал это с такой скоростью и в такой степени не прерывая нашего разговора, что это органическая слитность меня поразила. Я думаю, что мы начинаем срастаться с этой технологией. Или наоборот, мы, люди, прорастаем наружу этой технологии — это естественное развитие человека.

Подсказка знает лучше меня, что мне нужно!

Общение с ботами — это что? Это другая история, не визуальная. Сейчас система, с которой я разговариваю, может быстро рассматривать интернет, выбирать оттуда какое-то знание, отвечать на мои вопросы. По делу, по существу! Я общаюсь почти как с человеком со штукой, у которой законы мышления — другие.

Психологи говорят, что использование компьютера, использование умных подсказок, умных помощников — меняет наше мышление. Меняет наше сознание и подсознание, что самое важное. Иногда детей просто оставляют с «Сири» и вот они с ней говорят. Если этот умный ассистент растет вместе с ребенком, то подсказывает ему, что нужно смотреть, что ему будет интересно, какая музыка ему понравится. То, что мне сейчас предлагает подсказка, когда я покупаю книжку, оказывается очень эффективным. Иногда мне рекомендуют книжки, о которых я не знал, но которые тоже покупаю. Значит, эта подсказка знает лучше меня, что мне нужно!

Как следующее поколение будут использовать все то, что мы сейчас создаем? Они будут открывать новые способы использования. Как правило, что-то, что изобретается и предлагается — используется не совсем так, как планировали люди, которые это изобрели. И в этом самое интересное. Потому что технический прогресс никогда не идёт таким образом, как кто-то предсказывает.