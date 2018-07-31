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Минтранс предложил не взвешивать дамские сумки и портфели авиапассажиров
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Минтранс предложил не взвешивать дамские сумки и портфели авиапассажиров 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
В Министерстве транспорта России предложили исключить из понятия ручной клади дамские сумки и портфели, сообщают «Известия».
В опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов документе содержатся поправки в федеральные авиационные правила. В список предметов пассажира, которые можно взять в салон самолета сверх лимита в пять килограммов, вошли дамские сумки, портфели, букет цветов, верхняя одежда, портплед с костюмом, костыли, трости, ходунки, складное кресло-коляска, лекарства, детское питание, а также товары из магазинов беспошлинной торговли.
Согласно авиационным правилам, действующим с 5 ноября 2017 года, масса ручной клади, которую можно проносить на борт самолёта снижена с десяти до пяти килограммов.
Ранее Пятый канал рассказывал об отмене бесплатного провоза багажа в самолетах.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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