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Почему с инвалидов берут «по полной» за протезирование зубов?
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Почему с инвалидов берут «по полной» за протезирование зубов? 

АиФ Архангельск 2 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
Я пенсионерка, инвалид 3 группы. В сентябре 2017 года в городе Архангельске на улице Сибиряковцев вставляла зубы. Прочитала в газете, что инвалиды имеют право бесплатного протезирования. Почему с меня взяли полную стоимость?
М. Фролова, Холмогорский район
Отвечает и.о. главного врача Архангельской стоматологической поликлиники Людмила Поляшова:
— Протезирование не осуществляется бесплатно инвалидам. Эта информация неверная. В Архангельской области компенсацию стоимости протезирования зубов могут получить только репрессированные граждане. Лечение зубов мы выполняем бесплатно по полисам обязательного медицинского страхования. Инвалидам предоставляются такие льготы, как право на внеочередной приём в медучреждении.
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