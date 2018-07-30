Почему с инвалидов берут «по полной» за протезирование зубов?

Я пенсионерка, инвалид 3 группы. В сентябре 2017 года в городе Архангельске на улице Сибиряковцев вставляла зубы. Прочитала в газете, что инвалиды имеют право бесплатного протезирования. Почему с меня взяли полную стоимость?

М. Фролова, Холмогорский район

Отвечает и.о. главного врача Архангельской стоматологической поликлиники Людмила Поляшова:

— Протезирование не осуществляется бесплатно инвалидам. Эта информация неверная. В Архангельской области компенсацию стоимости протезирования зубов могут получить только репрессированные граждане. Лечение зубов мы выполняем бесплатно по полисам обязательного медицинского страхования. Инвалидам предоставляются такие льготы, как право на внеочередной приём в медучреждении.