Больничный лифтер Владимир Боровых: «Не приедешь вовремя на первый этаж — врачи могут не успеть спасти жизнь»

Так уж сложилось, что один из журналистов «Хороших новостей» загремел в больницу — в 3-ю городскую, которая «Скорой помощи». В промежутках между перевязками наш корреспондент даром времени не терял и записал интервью с одним из самых важных сотрудников ГКБ. Оказывается, от его работы зависит не мало, точнее — бесконечно много, — жизнь человека. Если лифт будет «троить», есть риск, что помощь хирургов для тяжелого больного попросту не понадобится…

Впрочем, 80-летний Владимир Боровых, или дядя Володя, как называют его сотрудники больницы и пациенты, тот еще «лифтовый шумахер»: всегда успевает на вызов и не застревает «пробках». «Лучший лифтер», — уверенно говорит о нем медсестра Айгуль.

Владимир Федотович, как у вас день складывается, как работаете?

— Сутки через трое, с восьми до восьми утра. Управляю лифтом, ухаживаю за лифтом, уборку провожу, расписываюсь в журналах.

Сколько лет уже здесь трудитесь?

Больше 20 лет. Начинал с лифта, потом забрали в кислородчики, а когда 72 года мне исполнилось, то стало тяжело баллоны крутить, поэтому вернулся в лифт.

А какие сложности в вашей работе?

— Бывает, старые лифты выходят из строя, а с механиками всегда проблемы, они меняются часто. Вот сейчас этот лифт — световой сигнал не работает на 8-м,9-м этажах. Пришлось сказать, чтобы с восьмого звонили два раза, а с девятого — три. Неделю вот они ходят, думают, что случилось. Так-то все нормально, бригады хорошие.

Может, сезонность какая есть, когда чаще приходится ездить?

— Дело-то не в сезоне работы, а в номерах лифтов. Например, десятка, четверка загружены до предела, потому что работают на приемный покой, там день и ночь работа кипит. В этом намного спокойнее. Основная работа до четырех, а потом белье доставить или больного перевезти.

Застревать наверняка приходилось надолго?

— Ооо! Конечно. Когда на десятке работал всякое бывало. Потом невмоготу стало там, сюда перевели. Случалось, откроется маленькая дырочка, мне через нее выбраться надо было, подняться на десятый этаж, переключить на ручной режим и вручную тащить лифт наверх. Бывает, с больным прям остановится. Хорошо, если у порога, тогда больного на руках донести можно.

Кстати, о десятке говорил — там еще вот чем тяжело: часто людей привозят прямо с улицы, тяжелораненых, ножевое ранение, например, или еще что. Если не появишься вовремя на первом этаже — врачи могут не успеть спасти, а это подсудное дело. Поэтому там очень строго с этим. Да и у нас тоже. После операции везут тяжелого, вовремя не появился, с человеком случилось несчастье — все.

Больные часто поговорить любят в лифте?

— Да нет, не особо. Времени не хватает на это при перевозке. А так, разве что мужики зайдут словом переброситься, особенно пожилые, спрашивают, как работа. Я их агитирую сюда работать приходить. Не хватает людей. Хотя, сейчас кое-где автоматы поставили, так что, можно сказать, у нас вымирающая профессия.

А Новый год приходилось здесь встречать?

— Само собой. Тут ведь как смена выпадет, а Новый год не Новый год неважно. Мне тут приемничек небольшой вешают, а в диспетчерской телевизор стоит.

Сам лифт как устроен? Если общее электричество пропадает, то что?

— Освещение идет отдельно от системы. Если автоматика отключается, освещение включено. Поднимаюсь, переключаю на ручной. Одни лифты надо поднимать на девятый, этот — на первый опустить надо.

А веселенькое что-нибудь происходило?

— Ну было повезли бабульку на МРТ с девятого этажа. Через минуту медсестры опять вызывают лифт. «В чем дело?» — спрашиваю. «Да не ту бабушку отвезли!». Такое часто происходит в суматохе.

Расскажите про себя немного. Откуда вы родом? Чем занимались?

— Родился в Есаулке в Сосновком районе. По специальности я металлург, года три работал плавильщиком, потом в армию на три года с половиной забрали, был механиком-электриком в авиации. В основном на И-15, И-17, Ил-28. После армии на ЧМК еще 10 лет трудился. Во время этой работы окончил вечерний техникум по специальности техник-металлург. Пригласили мастером на ЧГРЭС, там еще семь лет. Потом на Каслинский заводе опытно-экспериментальный, там пресса делали в основном, меня электриком взяли.

Что делаете, чтобы не скучно было?

Да некогда скучать. Работа целый день. Сейчас вот еще поварих возим. Раньше у них был небольшой пищевой лифт, теперь его демонтировали, пока не включили. А когда посвободнее, можно приемник послушать, иногда почитать, правда, редко, зрение уже не то.