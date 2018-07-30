По квартире голышом: как увеличить теплоотдачу летом?

В одном из недавних шоу по ТВ некоторые артисты заявили, что они по рекомендациям своих врачей не только спят, но и расхаживают по своим квартирам, извините, голышом. Полезно ли это? Лето, похоже, заканчивается, как запастись теплом на зиму?

А. Ефимов, Архангельск

Отвечает заведующий кафедрой семейной медицины СГМУ, доктор медицинских наук Владимир Попов

— В такую жару главная задача — увеличить теплоотдачу и тем самым обеспечить охлаждение организма. Есть разные механизмы повышения теплоотдачи. Конечно, когда люди одеты — теплоотдача уменьшается. Чем меньше человек одет, тем выше теплоотдача, потому что благодаря потоотделению испаряется влага. Разумеется, в раздетом виде по улицам ходить я бы не рекомендовал, а дома — пожалуйста. Кроме того, можно принять холодный душ, искупаться в водоёме, рекомендуется пить прохладные напитки в достаточном количестве.