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Минтранс хочет исключить портфели и дамские сумки из ручной клади
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Минтранс хочет исключить портфели и дамские сумки из ручной клади 

Ведомости 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Министерство транспорта России разработало законопроект, исключающий портфели и дамские сумки из понятия «ручная кладь». Если законопроект примут в текущем виде, пассажир сможет взять сверх них на борт еще 5 кг ручной клади бесплатно. Документ опубликован на портале законопроектов.
«При регистрации и/или выходе на посадку пассажир по требованию перевозчика обязан предъявить для взвешивания ручную кладь, за исключением дамской сумки, портфеля, букета цветов, верхней одежды, детского питания для ребенка на время полета, костюма в портпледе, костылей, тростей, ходунков, роллаторов, складного кресла-коляски, лекарственных препаратов, специальных диетических потребностей», — говорится в документе.
С 5 ноября 2017 года в России действуют новые правила провоза ручной клади: минимальный вес ручной клади, которую можно провозить бесплатно, сокращен с 10 до 5 кг. Также сократился список предметов, которые можно брать сверх ручной клади — из него исключены ноутбук, мобильный телефон и зонт.
В феврале «Аэрофлот» ужесточил контроль за размером ручной клади: в салон разрешалось проносить багаж размером не более 55 см в длину, 40 см в ширину, 20 см в высоту. Новые правила «Аэрофлота» вызвали много жалоб среди пассажиров. Например, один из них обращал внимание, что большинство небольших чемоданов имеют высоту 23-24 см. Вес разрешенной ручной клади у «Аэрофлота» остался таким же — не более 10 кг для классов эконом и комфорт, 15 кг для бизнес-класса. «Дочка» «Аэрофлота» — лоукостер «Победа» — разрешает проносить в салон ручную кладь размером не более 36 x 30 x 27 см.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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