Гендир «Эха Москвы» прокомментировала выход Венедиктова из совета директоров

«Решение Венедиктова не повлияет на дальнейшую работу радиостанции», — сообщила RNS Павлова.

Ранее Алексей Венедиктов объявил о своем решении покинуть совет директоров «Эха Москвы». Вместо него интересы миноритарных акционеров будет представлять его заместитель Екатерина Голдина.

По его словам, его решение последовало после того, как на совете директоров был принят финансовый бюджет радиостанции, против которого голосовали миноритарии компании.

«Я представитель миноритарив в совете директоров. Мы проголосовали против принятия этого бюджета на этот год», — сообщил RNS Венедиктов, подчеркнув, что в связи с этим «возник конфликт интересов». «Как член совета директоров я должен солидаризироваться с решениями, против которых мы голосуем. Это конфликт интересов», — сообщил Венедиктов.

Он уточнил, что новый бюджет предполагал получение новых кредитов. «Я представитель миноритариев в совете директоров, мы проголосовали против принятия бюджета на этот год. Я голосовал против решения о том, чтобы брать новые кредиты», — сообщил Венедиктов RNS.