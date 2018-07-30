«У меня не получается общаться в реальности». Почему интернет мешает людям жить

Симптомы этой зависимости у всех людей одинаковы: постоянное стремление взять в руки телефон, бесцельно прокрутить ленту, тысячу раз за 10 минут проверить, кто написал, «позалипать» на фотоподборки и видео. А вот причины ухода от мира реального в мир виртуальный у всех разные. По статистике, 54% пользователей проводят в интернете большую часть жизни из-за длительных депрессий, а 34% — ввиду постоянного состояния тревоги и психологических переживаний.

Анна: не хватало «тупения»

Нашей героине Анне депрессии не свойственны. В свои 30 лет она успела объездить полмира, переехать на ПМЖ в Польшу и стать гидом по Варшаве для русских туристов. Однако первый год на новом месте дался ей нелегко: нужно было подтягивать язык, налаживать быт, искать новых друзей. После такого активного периода становления в польской столице Анна почувствовала, что ей хочется расслабиться. «Я человек активный и много чем интересуюсь. Но в определенный момент поняла, что мне ничего не хочется делать. Мне не хотелось ничего интеллектуального, поэтому я ушла в интернет», — рассказывает девушка.

Анна начала заходить в социальные сети, когда скучно, чтобы получать легкий развлекательный контент. Ей не хватало «тупения», а в интернете она, наконец, получила возможность «отключать мозг».

Но однажды в кафе кассир начал улыбаться Анне и спрашивать о том, что творится в мире: мол, ты же все время с телефоном стоишь, значит, читаешь новости. После этого случая Анна стала замечать, что действительно практически не расстается с гаджетом. «Например, когда я писала в блог или в журнал, я часто прерывалась на телефон. На 5 минут ухожу в интернет, потом опять пишу статью, а потом — вновь за гаджет, — признается Анна. — Написание статей, которое у меня занимало четыре часа, стало занимать шесть. Я разблокировала телефон по 200 раз за день — это было показано на моих электронных часах. Отучиться от этого было сложно».

Девушка вовремя опомнилась. «Время, проведенное в телефоне, можно сравнить с просиживанием в баре. Эту аналогию я держала в голове. „Пьешь в середине рабочего дня!“ — вот так я над собой подтрунивала, когда в очередной раз лезла в телефон. Я начала тратить на одну задачу больше времени, чем раньше. Я осмотрелась. Поняла, что не могу управлять своей жизнью, как раньше. Мне не хотелось быть неэффективной, и я решила, что от зависимости надо избавляться», — рассказывает Анна.

Она начала принимать меры технические и стратегические. Ставила пароль на телефон, удаляла социальные сети из быстрого доступа, убирала телефон из поля зрения во время работы и перед сном. Но полностью отказаться от онлайн-привычек оказалось не просто, поэтому Анна решила вводить новые, «здоровые» привычки на смену прежним. Вместо телефона на тумбочке Анны появился стакан воды, за которым она теперь тянется каждое утро, а вместо иконки Instagram — ссылка на электронную библиотеку. «Я приучила себя читать пусть и не самую интеллектуальную литературу, но тексты, смысл которых не заключался в двух абзацах. Я перечитала кучу книг, и замена произошла», — признается девушка.

«После «излечения» у меня вернулось ощущение, что я больше управляю своей жизнью, я стала менее тревожной, появилось больше спокойствия и концентрации, — продолжает Анна. — Важно дать себе понять, зачем ты находишься в интернете. Это безумно здорово, что он есть, но надо уметь вычленять из него настоящую пользу. Я уверена, что интернет-зависимость может быть системой социофобии и изоляции, а также системой поверхностных связей. Многие люди, особенно в Европе, начинают воспринимать связи поверхностно. Все меньше людей хотят идти в глубину. Эта тенденция меня пугает».

Юля: «с телефоном в руках спокойнее»

Кстати, о тенденциях. Мода и тренды сегодня — одни из самых распространенных причин интернет-зависимости среди молодежи. Так, двадцатилетняя Юля Капитонова, которая сейчас учится на режиссёра, начала «зависать» в Instagram именно из-за желания стать крутым блогером. «Основным мотивом было новомодное блогерское направление, которое захватило интернет. Изначально сидишь в Instagram, выкладываешь фото для себя, а потом начинаешь засматриваться профилями различных блогеров и пытаешься следовать им», — рассказывает Юля.

Просиживание в интернете девушка сравнила с ленью и прокрастинацией, которые она все никак не может победить: говорит, что «вроде заходишь в сеть ненадолго, а в итоге проводишь там непростительно много времени, а дела остаются несделанными — и так день за днем».

Из-за активной виртуальной жизни Юля нередко конфликтует с родителями и друзьями. Они все чаще и чаще просят ее убрать телефон, уделить больше внимания семье и делам. Но как Юле, так и ее младшей сестре, сложно следовать советам взрослых — стремление всегда быть на связи обычно оказывается сильнее, да и с телефоном в руке им как-то спокойнее.

Однако Юля замечает, что от этой зависимости пора уходить: смотря на младшую сестру, которая еще больше подвержена онлайн-влиянию, она понимает, что «это ужасно, некрасиво, неправильно столько времени проводить в телефоне». «Не думаю, что сейчас кардинально нужно идти к психологу. В любом случае надо сначала попробовать сделать первые шаги самой. Именно минимизировать и рационализировать время, которое я трачу в интернете, — делает вывод Юля. — К счастью, моя зависимость ограничивается только тем, что я пытаюсь преобразовать это в работу. У меня зависимость не столько в онлайн-общении, сколько в желании создать идеальную страничку, которая будет нравиться мне и людям, а также приносить прибыль. Поэтому все силы и время вкладываются туда. Я больше предпочитаю общение в жизни. Меня радует, что все не настолько плохо: я хочу и люблю общаться с людьми в реальности».

Ангелина: «если ты не ВК, ты не крутой»

Но не у всех получается найти баланс между реальным и виртуальным общением. Ангелина Мильченко учится на журфаке и мечтает стать телевизионным корреспондентом, ведь для нее новости — это то, «что никогда не станет скучным». Однако уже семь лет она страдает от интернет-зависимости. «Когда я училась в 7-8 классе, у меня еще не было никакого увлечения. Я как раз начала сидеть ВКонтакте. Это было мейнстримом: если ты не сидишь в ВК, то ты не крутой. Все повально шли ВК, и я тоже», — рассказывает девушка.

Будучи 13-летним подростком, Ангелина не могла сблизиться со своими одноклассниками, поэтому часто сидела в социальных сетях. «Я зависала там днями, часами, ночами, — делится героиня. — Просто могла смотреть паблики. Я тратила время впустую. И сейчас ничего не изменилось. Я могу скроллить ленту Instagram часами. При этом, когда я смотрю на фото знакомых, у меня ухудшается настроение. Я понимаю, что мне нужно менять свою жизнь, но не могу этого сделать».

Остро ощущать свою зависимость девушка начала в выпускном классе, когда социальные сети стали мешать ей заниматься.

Именно в интернете Ангелина впервые познакомилась с парнем. «И тут проявилась еще одна проблема социальных сетей — в том, что ты не уверен, нравишься ли ты человеку. Мы с ним встретились, и он наговорил мне очень много обидных слов. После этого я какое-то время не общалась с парнями вообще. Такая проблема остается до сих пор. Я не понимаю, нравлюсь ли я окружающим. Если я начинаю общаться с человеком в интернете и понимаю, что мне с ним комфортно, то не всегда общение в реальности заканчивается благополучно. Обычно в интернете все хорошо, а в реальности — все плохо. То есть одна — две встречи и „Гуд бай!“. В последнее время не хочу завязывать общение в социальных сетях, потому что не хочу привыкать к людям. Не хочется замыкаться в себе», — признается девушка.

Ангелина осознает свою зависимость, и ради эксперимента она недавно отказалась от интернета на месяц. На третий день у нее появилась навязчивая идея: «а вдруг мне написали что-то важное?» Но когда оказывалось, что ей никто не прислал сообщений, она жутко расстраивалась. С этим вопросом девушка даже обращалась к психологу, который параллельно помогал преодолеть ей стресс после поступления в университет и зависимость от социальных сетей. Ангелина даже ограничивала свой доступ в интернет специальным приложением, потому что действительно хотела жить в реальности, но пока не знает, как этого достичь. Девушка стремится преодолеть конфликты с близкими и сделать общение с окружающими людьми по-настоящему живым. «Я не боюсь людей, — заключила героиня. — Я готова общаться с людьми в реальности, но зачастую это не получается».

Болезнь или невинная привычка?

«Главными индикаторами интернет-зависимости, как и в случае других нехимических видов зависимостей, являются поведенческие показатели — время, проведённое в интернет-среде, частота использования устройств, имеющих выход в интернет, выраженное снижение или повышение эмоционального напряжения в условиях невозможности использования интернета.

В группе риска в первую очередь находятся лица подросткового возраста, т.к. значительная часть межличностного общения со сверстниками (а это основная ведущая деятельность данной возрастной группы) перенесена в интернет-пространство. Также интернет предоставляет больше возможностей для самовыражения и оперативного доступа к информации.

Однако, кроме подростков, в группу риска могут попасть и лица более взрослого возраста, в первую очередь те, у кого сложности с обычным общением и взаимодействием с окружающими. В целом, причины интернет-зависимости могут быть разные: от наличия наследственной предрасположенности к психическим расстройствам, до событий в жизни, способствующих уменьшению объема нормального взаимодействия с реальными людьми. Это зависимость тех, у кого уже есть изначальные предпосылки к дезадаптации.

Как и в случае других видов зависимостей, опасности следующие: выраженный синдром отмены — нарушение функционирования человека, выполнения им социальных и личностных функций в отсутствие доступа к интернет-пространству; снижение функции внимания и памяти.

Самыми эффективными методами избавления от интернет-зависимости остаются изменения среды обитания и мягкий отказ от интернет-пространства».