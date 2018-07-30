Британские родители решили силой выдать дочь замуж и сели в тюрьму

Пара из британского города Лидс получила восемь лет тюрьмы на двоих за попытку насильно выдать дочь замуж. Об этом сообщает The Independent в понедельник, 30 июля.

Супруги хитростью пытались женить девушку на родственнике: родители в 2016 году сообщили детям, что все они отправляются на отдых к родственникам в Бангладеш. Когда семья приехала в отдаленную деревню, 18-летней дочери объявили, что она выходит замуж за двоюродного брата.

После отказа отец пообещал перерезать девушке горло и порубить ее на кусочки. «Он пытался заставить меня согласиться, но ни при каких условиях я не сказала „да“», — рассказала она в суде. По ее словам, все происходящее было отвратительно.

В результате она смогла связаться с британскими дипломатами в бангладешской столице Дакке. Те в свою очередь при помощи местных властей вывезли девушку в безопасное место. В мае 2018-го родители были признаны виновными в организации принудительного брака, а также насилии, угрозах и принуждении.

Как отмечает издание, это второй обвинительный приговор с 2014 года, когда в Великобритании договорные браки стали уголовно наказуемы. Максимальный тюремный срок за такое преступление составляет семь лет.

Первый вердикт за аналогичное преступление был вынесен в мае. Тогда осудили женщину, обманом заставившую дочь поехать в Пакистан, где ту насильно выдали замуж за мужчину вдвое старше. Ее приговорили к трем с половиной годам заключения.