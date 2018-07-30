Поклонница упала в обморок из-за Константина Хабенского

Лето — пора кинофестивалей. Поэтому вся светская жизнь в столице затихает, зато наших народных и заслуженных можно обнаружить по разным российским городам и весям. WomanHit.ru выяснил, чем занимаются звезды вдали от родных пенатов.

Кинофестиваль, 21–26 июля

Не планировавшееся ранее появление Константина Хабенского (он прилетел всего на два часа) вызвало ажиотаж у половины набережной Волги. Спрятаться Константину не помогла ни кепка, ни очки, ни внушительная борода. Однако осведомленные о нелюбви актера к селфи местные жители корректно держали дистанцию. Лишь одна девушка осмелилась обратиться с просьбой пожать его руку, а после того, как рукопожатие состоялось, тихо упала в обморок.

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