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Поклонница упала в обморок из-за Константина Хабенского
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Поклонница упала в обморок из-за Константина Хабенского 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Лето — пора кинофестивалей. Поэтому вся светская жизнь в столице затихает, зато наших народных и заслуженных можно обнаружить по разным российским городам и весям. WomanHit.ru выяснил, чем занимаются звезды вдали от родных пенатов.
Кинофестиваль, 21–26 июля
Не планировавшееся ранее появление Константина Хабенского (он прилетел всего на два часа) вызвало ажиотаж у половины набережной Волги. Спрятаться Константину не помогла ни кепка, ни очки, ни внушительная борода. Однако осведомленные о нелюбви актера к селфи местные жители корректно держали дистанцию. Лишь одна девушка осмелилась обратиться с просьбой пожать его руку, а после того, как рукопожатие состоялось, тихо упала в обморок.
Несмотря на то что большой спорт вместе с ролями героев, спасающих мир, Михаил Пореченков забросил довольно давно, он до сих пор остается сильным и шварценеггероподобным мужчиной. Например, Владимир Мишуков не смог разогнуть руку Михаила Евгеньевича не только всем своим весом, но и знаменитой харизмой.
Никита Михалков в милой светской беседе с Ксенией Раппопорт положил актрисе руку на колено. Очевидцы замерли, но никакого негодования не случилось, более того, Ксения немедленно положила свою руку сверху. Как известно, Никита Сергеевич согласен с Катрин Денев, которая считает харрасмент глупостью и утверждает, что мужчины должны заигрывать с женщинами и это не может считаться преступлением.
Наталья Лесниковская вела свою мобильную хронику с рвением и эмоциями, достойными не только «Оскара», но и, пожалуй, «Золотого орла». Экспрессия актрисы даже немного напугала окружающих.
Андрей Мерзликин блистательно провел благотворительный аукцион, средства от которого ушли больным детям. Пока его жена Анна потерялась где-то в пути, за Мерзликиным осмелилась немного поухаживать Дарья Повереннова.
Ясмина Омерович не смогла пройти по дорожке как все нормальные люди, а устроила небольшой перформанс, чем немало позабавила не только публику, но и саму себя.
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