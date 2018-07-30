Случайная невеста

Остросюжетная мелодрама на канале «Домашний» расскажет о том, какой опасной может оказаться сказка

Когда сердце мечтает о любви, легко стать жертвой самообмана. Ну а если на носу — розовые очки, как разберешь — подлинные чувства демонстрирует человек или он всего лишь талантливый актер? Так вполне может оказаться, что то, что казалось тебе без пяти минут раем, на деле — сущий ад…

Девушка не верит своему счастью! Это просто какое-то чудо: все произошло так внезапно, Настин избранник хорош собой, воплощение достоинства и благородства… Но то, что начинает происходить вскоре, девушку отрезвляет. Случайно подслушанный разговор полностью разрушит все ее иллюзии. И теперь Насте надо будет принять решение, как быть: бежать от опасного жениха или притвориться и играть роль счастливой невесты?

Смотрите «Случайную невесту» 8 августа в 19:00 на канале «Домашний»!