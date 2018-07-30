5 советов для хорошего секса на одну ночь

Женщины в два раза реже достигают оргазма с малознакомым мужчиной, чем с долгосрочным партнером — такие выводы озвучены в публикациях Международной академии сексуальных исследований. Это не повод отказываться от секса на одну ночь, если тебя настигло такое вдохновение. Получить удовольствие от случайной связи сложнее, но ты можешь кое-что сделать, чтобы это был гарантированно приятный опыт.

По словам сексолога Кэрол Куин, хорошая мимолетная сексуальная связь возможна, если партнеры будут чувствовать себя безопасно.

Есть несколько вещей, которые «безопасность» может фактически означать, — отмечает Куин. — Быть физически безопасным от кого-то, кто может причинить вам вред, иметь более безопасный секс и быть в состоянии принимать и сообщать решения о ваших пределах и границах.

Вот несколько советов, которые помогут тебе решиться на секс без обязательств и получить от него удовольствие.

1. Сделай это трезвой

Или хотя бы не пьяной. Алкоголь поможет вам обоим расслабиться и проще пойти на контакт, но притупит ощущения во время секса и отдалит оргазм. Кроме того, тебе будет сложно адекватно оценивать ситуацию и вовремя понять, что ты совершаешь ошибку. К тому же, градусы в твоей крови — это +70% к привлекательности любого встреченного мужчины, а значит, на утро ты можешь омрачить свое похмелье несимпатичным сюрпризом.

2. Будь уверена, что кто-то из близких знает, где ты Кто-то не настолько близкий, как мама, и не настолько далекий, чтобы не ответить на смс с просьбой о помощи. Возьми за правило скидывать надежной подруге адрес, если проводишь ночь в незнакомом месте. Хорошо, если у вас войдет в привычку созваниваться на утро после таких вечеров, чтобы удостовериться, что все в порядке.

3. Говори о предохранении до того, как вы начнете

Думать: «Этот парень выглядит прилично, вряд ли у него сифилис» — не самый безопасный способ предохранения. То, что у тебя нет члена, не значит, что тебе не нужно держать в сумочке презервативы. Сказать о том, что настаиваешь на безопасном сексе, лучше до того, как вы разденетесь, но после того, как станет понятно, что вы планируете заняться сексом, а не просто потанцевать. Если на разговоры о предохранении парень отшучивается или говорит о том, что ему некомфортно — очевидно, что и с другими партнерами он не использует презервативы, а значит, ему нельзя доверять.

Как убедить парня, что он должен надеть презерватив

Что ответить парню, который настаивает, что небезопасный секс намного лучше по ощущениям.

4. Не молчи о своих предпочтениях

Секс на одну ночь идеально подходит для того, чтобы практиковать навыки откровенного сексуального общения. Поскольку вы мало знаете друг друга, вы должны открыто говорить о том, чего хотите. Некоторым людям достаточно невербальных сигналов — счастливого вздоха или возмущенного стона, другим нужно буквально озвучить, что надо делать, чтобы доставить тебе удовольствие. Самое главное: если он не уважает твои границы — уходи оттуда. Кэрол Куин советует искать признаки того, что партнер не воспринимает твои просьбы или замечания всерьез, и не поощрять такое поведение.

5. Прислушивайся к своей интуиции

Тот факт, что человек привлекает тебя внешне, еще не значит, что у вас будет потрясающий секс. Хороший партнер на одну ночь — это тот, с кем ты чувствуешь себя комфортно. Обращай внимание на то, как он ведет себя с тобой. Если ты говоришь, что больше не хочешь пить, а он настаивает на еще одной порции алкоголя — это красный флаг, который говорит о том, что парень обесценивает твои предпочтения. Когда он переходит в активное наступление, проверь себя, чтобы понять, насколько тебе это нравится. Если твое тело говорит «да», тогда дерзай, а если захотелось притормозить, прислушивайся к себе. Не забывай, что даже если ты флиртовала всю ночь и давала понять, что не против близости, ты можешь передумать. Не позволяй парню заставлять тебя чувствовать себя виноватой или обязанной ему.

При каких условиях ты бы решилась на секс с малознакомым парнем?