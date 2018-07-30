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Николь Кидман сменила прическу, и как вы думаете, на какую
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Николь Кидман сменила прическу, и как вы думаете, на какую 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Актриса не перестает удивлять поклонников сменой образов.
Звезда питает огромную любовь к своим огненным локонам. Они стали ее фишкой. Стоит сказать, что Кидман уже не раз пыталась добиться медного оттенка, чтобы вернуться в рыжую бестию, от которой без ума весь Голливуд! На днях фотографы подловили звезду на съемках второго сезона сериала «Большая маленькая ложь», за который она получила «Эмми» в номинации «Лучшая актриса мини-сериала». Она была в образе одной из жительниц города Монтерей — Селесты Райт. Фанаты сразу же заметили изменения во внешности актрисы. Из блондинки она перевоплотилась в рыжеволосую леди с челкой. «Большая маленькая ложь» давно полюбилось домохозяйкам. А сама Кидман для них навсегда останется идеалом, к которому они стремятся у себя в мечтах…
Также 51-летняя Николь огорошила своих фанатов новостью о том, что хочет стать мамой в третий раз! Видимо, звезда решила окончательно успокоить сплетников, которые постоянно судачат о том, что в семье Кидман не все ладно. Актриса с огромным удовольствием позирует перед камерами вместе с супругом австралийским музыкантом Китом Урбаном. Отметим, что пара уже воспитывает 8-летнюю Фейт и 10-летнюю Сандей-Роуз.
Актриса не боится рожать ребенка в таком солидном возрасте. По ее словам, медицина уже делает все невозможное, чтобы человек мог претворять свои мечты в жизнь. Кидман призналась в одном из интервью, что бабушка родила ее маму в 49 лет. И это не предел!
Мало кто знает, что Николь в своей жизни пережила душераздирающие драмы. В браке с Томом Крузом она два раза теряла ребенка. Потом звездные супруги усыновили мальчика Коннора и девочку Изабеллу. После десяти лет брака, Кидман решила развестись с Крузом. После чего дети отдалились от матери и даже прервали общение. Однако Николь верит, что сможет найти с ними общий язык.
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