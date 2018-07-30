Корги рассмешил Сеть, пытаясь вытащить толстую подругу на прогулку

В одной китайской семье живут две собаки породы вельш-корги — активный мальчик по кличке Дуду и толстенькая девочка Сюань-Сюань. Владелец корги на своей странице в Facebook с удовольствием рассказывает об их жизни и взаимоотношениях.

«Сюань-Сюань любит прикинуться раненым солдатом, а Дуду охотно играет роль санитарки, вытаскивающей тело с поля боя — абсолютная гармония», — смеётся хозяин собак. Недавно он опубликовал видео, в котором пёс Дуду вцепился зубами в поводок своей подруги-толстушки и пытается вытащить её на прогулку, но та не поддаётся.

Согласитесь, что каждому из нас периодически нужен такой друг, который сможет вытащить нас из пучины лени и прокрастинации.