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Корги рассмешил Сеть, пытаясь вытащить толстую подругу на прогулку
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Корги рассмешил Сеть, пытаясь вытащить толстую подругу на прогулку 

Ридус 1 час назад
В одной китайской семье живут две собаки породы вельш-корги — активный мальчик по кличке Дуду и толстенькая девочка Сюань-Сюань. Владелец корги на своей странице в Facebook с удовольствием рассказывает об их жизни и взаимоотношениях.
«Сюань-Сюань любит прикинуться раненым солдатом, а Дуду охотно играет роль санитарки, вытаскивающей тело с поля боя — абсолютная гармония», — смеётся хозяин собак. Недавно он опубликовал видео, в котором пёс Дуду вцепился зубами в поводок своей подруги-толстушки и пытается вытащить её на прогулку, но та не поддаётся.
Согласитесь, что каждому из нас периодически нужен такой друг, который сможет вытащить нас из пучины лени и прокрастинации.
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