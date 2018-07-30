Как можно укоренить черенки лаврового листа?

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как можно укоренить черенки лаврового листа? У меня три черенка, один стоял в обычной воде, (вычитала) теперь в аквариумной, второй — в покупной земляной смеси, третий — в своей, огородной земле с перегноя (у меня в ней растут все цветы — замечательно растут). Отросток в воде, под пакетом в затемненном месте, в покупной земле, в затемненном месте, под банкой, третий на ярком месте, под банкой. Стоят примерно чуть больше месяца, достала посмотреть, черенок жёсткий, но везде начал чернеть, поливаю регулярно, почва не сухая. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать (если можно)? Нижний Новгород