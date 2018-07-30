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Принц Джордж отпраздновал пятый день рождения
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Принц Джордж отпраздновал пятый день рождения 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Вчера старший сын герцогини Кэтрин и принца Уильяма, принц Джордж, отпраздновал свой первый юбилей. Правнука Елизаветы II обожают не только британцы — у него есть поклонники по всему миру: кто-то видит в Джордже сходство с самим Уильямом в юном возрасте, кто-то говорит, что принц похож на свою бабушку — леди Диану… Одно ясно: в том, чтобы очаровывать публику, Джорджу нет равных. Доказательство тому — новый официальный портрет именинника, который Кенгсингтонский дворец представил вчера. Снимок, сделанный фотографом Мэттом Портеусом напротив кирпичной стены в саду Кларенс-Хаус в Лондоне во время крестин принца Луи, за считаные часы набрал миллион лайков с лишним.
В честь именин юного принца Королевский монетный двор, который занимается изготовлением и поставкой всех монет в Соединенном Королевстве, сделал монету в размере пяти фунтов стерлингов с изображением на одной стороне cвятого Георгия (иными словами, Джорджа), борющегося со змеем, и портретом королевы Елизаветы II — на противоположной. А сам виновник торжества вместе с родителями, сестрой и младшим братом отправился на карибский остров Мюстик, который герцоги Кембриджские облюбовали для тихого семейного отдыха уже давно. К Кейт и Уильяму присоединились родители герцогини и ее младшая сестра Пиппа.
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