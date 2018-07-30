Ещё
У Селены Гомес был тяжелый месяц! Что делает певица в Калифорнии?
Далее:
Читайте также:
Ещё

У Селены Гомес был тяжелый месяц! Что делает певица в Калифорнии? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Последний месяц богат для Селены Гомес (26) на события: сначала Джастин Бибер (24), с которым она только недавно рассталась, сделал предложение Хейли Болдуин (21) после месяца отношений, а потом ее подруга детства Деми Ловато (25) попала в больницу из-за передозировки героином. А в перерыве между этими событиями певица еще и отметила свой день рождения!
все слайды
Но жизнь, кажется, у Селены налаживается: вот уже несколько недель ее замечают с Калебом Стивенсом — братом одной из ее лучших подруг, да и выглядит она вполне счастливой. По крайней мере, на снимках папарацци, которые сфотографировали Гомес на прогулке с друзьями в Калифорнии.
все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/u-seleny-gomes-byl-tyazhelyj-mesyats-chto-delaet-pevitsa-v-kalifornii/
Peopletalk: последние новости
Психологический тест: сколько тебе лет? Какие тайны Регины Тодоренко Настя Ивлеева раскрыла в новом шоу? Новая Power couple: что нужно знать о Дилане Спроусе и Барбаре Палвин?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна90
8 мифов об уборке, в которые пора перестать верить3
76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери49
Трусы без дна: к чему сложно привыкнуть в Китае1
Галкин показал подозрительное фото с Пугачевой34
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:28
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Звёзды
01:19
76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери
Звёзды
02:05
Какие качества утратили русские женщины
Психология
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
06:35
Как перестать волноваться о чужом мнении
Психология
05:38
Что нужно есть в «эти дни», чтобы не поправиться
Здоровье
10:05
Как убивают кровожадные малолетки
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение