У Селены Гомес был тяжелый месяц! Что делает певица в Калифорнии?

Последний месяц богат для Селены Гомес (26) на события: сначала Джастин Бибер (24), с которым она только недавно рассталась, сделал предложение Хейли Болдуин (21) после месяца отношений, а потом ее подруга детства Деми Ловато (25) попала в больницу из-за передозировки героином. А в перерыве между этими событиями певица еще и отметила свой день рождения!

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Но жизнь, кажется, у Селены налаживается: вот уже несколько недель ее замечают с Калебом Стивенсом — братом одной из ее лучших подруг, да и выглядит она вполне счастливой. По крайней мере, на снимках папарацци, которые сфотографировали Гомес на прогулке с друзьями в Калифорнии.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/u-seleny-gomes-byl-tyazhelyj-mesyats-chto-delaet-pevitsa-v-kalifornii/