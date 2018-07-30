Ещё
В Ярославле пропала женщина с иконкой на шее
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ярославле пропала женщина с иконкой на шее 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Женщину видели у школы в Заволжском районе
64-летняя Татьяна Ляпина собрала вещи, уложила их в пакеты, открыла входную дверь и, столкнувшись на лестничной клетке, с соседями, сказала им: «Я ухожу и больше вернусь».
Вчера женщина ушла из дома в Заволжском районе с четырьмя пакетами. На шее у неё висит иконка Матроны Московской. Но ушла Татьяна не в церковь. Её след теряется у школы №47 в Заволжском районе. Там её видели вчера около восьми часов вечера в последний раз. Дальше след теряется.
Дочка Татьяны рассказала: её мама серьёзно больна. Где она может быть, неизвестно.
— Она живёт с моим отчимом и братом. Они не уследили, позволили ей уйти. Брат на работе был, а отчим плохо себя чувствует. Она вышла, а он и не понял куда. Думал, просто погулять. Особо много вещей она не взяла, так, что-то по мелочи. Буду очень признательна, если мне помогут найти маму, — сказала дочка Татьяны Юлия.
На вид Татьяне 65 лет, рост 162 сантиметра, худощавого телосложения, волосы короткие русые с сединой, глаза серые. Татьяна никого не узнаёт и нуждается в помощи. Если вам что-либо известно о её местенахождения, позвоните волонтёрам «ЯрСпаса» по телефону 8-910-964-08-38.
76.ru: последние новости
Ярославские красавицы пролетели мимо обложки журнала Maxim Примятая трава и кровь: 76.ru разыскал место, где нашли мёртвую Анну Данилову. Фото «Зачем баяны рвать?»: Почему ярославские девушки расхотели замуж
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна90
8 мифов об уборке, в которые пора перестать верить3
76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери49
Трусы без дна: к чему сложно привыкнуть в Китае1
Галкин показал подозрительное фото с Пугачевой34
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:28
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Звёзды
01:19
76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери
Звёзды
02:05
Какие качества утратили русские женщины
Психология
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
06:35
Как перестать волноваться о чужом мнении
Психология
05:38
Что нужно есть в «эти дни», чтобы не поправиться
Здоровье
10:05
Как убивают кровожадные малолетки
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение