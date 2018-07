Роман Попов: «Картавость и лишний вес я сделал своей фишкой!» 

Ведущий дядя Витя шутил о его полноте и картавости, но Романа такие шутки давно не задевают. В эксклюзивном интервью … актёр рассказал, как важно жить в комфорте с самим собой, о нюансах семейной жизни и почему согласился сниматься у Сарика Андреасяна, а также поделился множеством смешных историй про своё детство, гастроли и полицейских. Смотрел предыдущие выпуски «Деньги или позор»? Видел пару выпусков, с Азой ( Азамат Мусагалиев ) и Батрухой ( Тимур Батрутдинов ). Мне очень понравилось! Говорил семье или друзьям, на какое шоу собираешься? Знают коллеги по кинопроизводству и семья, кроме детей, конечно. Они пока смотрят телеканал «Карусель». Тебе дали какое-то напутствие? «Уничтожь этого деда»! Это сказали не мои дети, как ты понимаешь, а друзья. Если бы была такая возможность, переиграл выпуск со своим участием? Однозначно! Я был бы жёстче, стал нападать. Но тут сыграло уважение к возрасту, я просто хорошо воспитанный человек. А теперь пошла отсюда, интервью закончено! (смеётся) На шоу многие делятся стыдными историями из детства. Например, Тимур Батрутдинов рассказал, как описался перед всем классом. У тебя есть такая история? У меня есть похожая история в копилку к Батрухе. Был первый класс, урок физкультуры, и я не знал, что можно поднять руку и попроситься выйти в туалет. Терпел до последнего, но не вышло. А ещё однажды украл у родителей большую сумму денег и на все деньги купил шоколадные батончики. Это в школе было? Нет, блин, вчера! (смеётся) Конечно в школе, лет 10 мне было примерно. Об этой краже узнали? Ну смотри: ты положил у себя дома на полку большую сумму денег, потом её не нашёл, но нашёл до фига фантиков. Догадался бы? Думаю, да. Но меня тогда не поругали, а объявили бойкот. Долго со мной не разговаривали, и я с годами все понял сам. Своеобразное наказание. А это для меня самое страшное. Убрать из института социализации — просто жесть! Как ты думаешь, что бы подумали иностранцы про шоу «Деньги или позор»? Они подумают, что наше ТВ захватили японцы, потому что шоу «Деньги или позор» очень близко к тому мракобесию, которое устраивают на японском телевидении. У них там жесть, но мы делаем первые шаги к этому. Скоро будем засовывать что-нибудь в дырку и угадывать, жена там или нет. Кого бы позвал из коллег по шоу-бизнесу в гости к дяде Вите? Дело в том, что сегодня у дяди Вити не было возможности «бить» в какие-то мои тонкие и личные моменты, потому что зрители про меня мало что знают. Я о многом не говорю в интервью, об этом нет информации в сети. Но мне самому бы очень хотелось узнать подноготную некоторых людей. Например, моей подруги и коллеги по Comedy Radio Иры Чесноковой. Мне кажется, в тихом омуте черти водятся! Если брать коллег по каналу ТНТ, то я бы назвал Илюху Соболева. Очень классный парень, но сильно занятой в последнее время. Я бы ему посоветовал не повторять моих ошибок и всечь дяде Вите сразу! В одном из своих интервью ты говорил, что тебя дразнили, но со временем ты нашёл каждого. Ты прикалывался? Конечно. Я не нашёл ещё двоих. Сейчас обижаешься по поводу картавости или лишнего веса? По поводу картавости меня вообще никто не стебал, это стало проблемой уже после школы. Причём речь идёт именно о моей внутренней неуверенности в себе, она помешала поступить в ГИТИС. Насчёт лишнего веса сначала задевали шутки, но потом, когда я потихоньку начал занимать нишу Семчева и прочих полных актёров, стало всё равно. Почему бы и нет? В любом случае, свою картавость я тоже сделал фишкой. Сейчас абсолютно лояльно отношусь к этому, на радио у меня долгое время был даже псевдоним «Картавый». Насколько тебе важно мнение других людей? Довольно важно, я достаточно самокритичное существо. Не могу доверять своим оценкам своей же творческой деятельности, потому что знаю, что всегда буду занижать. «Ну а вдруг, — оставляю я себе шанс, — было неплохо»? Об этом можно узнать только от зрителей, которые совершенно мне не знакомы, например, комментаторы в интернете, или же от людей моего круга, например, семьи. Всегда стараюсь выяснить их мнение. Кто-нибудь знает о тебе все? Да, есть. Только я. Не буду обманывать и говорить, что «конечно же жена, а ещё моя ЖЖ-шечка…» Приз в шоу в один миллион — большая сумма. Тебе приходилось позориться за большие деньги? Ну, в общем, да, когда я работал ведущим мероприятий. Что уж таить, даже сейчас иногда продолжаю это делать. Некоторые предложения вообще не стоят того, чтобы на них соглашаться, но я это понимаю уже стоя с микрофоном перед зрителями. Да и бабки уже заплачены! На каком месте в твоей жизни находятся деньги? На 3-ем! Как говорил один мудрец: «когда вы обосрётесь, в любом случае скажите, что выбрали семью». Поэтому да, на 1-ом месте семья, а на 2-ом — мой внутренний комфорт, который, как правило, зависит от 1-го и 3-го места. Ты привык развлекать зрителей, а как ты сам развлекаешься? Лёжа, если ты понимаешь, о чём я… Если честно, я абсолютный тюлень в плане отдыха. Люблю лежать, слушать музыку или читать. Что прочитал из последнего? Называется «Шанс. Внедрение», а автор… Я читаю так много фантастики, что даже не запоминаю фамилии авторов! Это любители, в основном. О какой роли ты мечтаешь? Стараюсь не думать об этом. Раньше во всех интервью я отвечал стандартно для любого актёра: «Так как я комедиант, мне бы хотелось исполнить какую-нибудь драматическую роль». Но на самом деле мне кажется, что пока я недостаточно себя реализовал в комедийном жанре, поэтому пусть всё идёт как идёт. Последние 8 лет получается неплохо. А есть роль, которую ты бы никогда не взялся сыграть? Нет! Например, маньяка-зоофила, помешанного на сексе с козлятами-сиамскими близнецами — легко. Твоя коллега по сериалу «Полицейский с Рублёвки» Александра Бортич для фильма «Я худею» набрала вес… Да, я тоже! Работаю на массу уже 10 лет для роли. Потом на сушку сяду. А если серьёзно, согласился бы похудеть для роли? Нет. Даже для роли мечты? Нет! Даже за миллионы долларов? Нет… Хотя, за миллионы долларов… Может быть! Но дело в том, что я и так работаю сейчас со своим весом. У меня травмированы ноги, и в течение последнего полугода я спасаю свои колени. Благо, успешно. Травма ног? Как тебя угораздило? Несколько лет назад я упал с велосипеда и повредил одно колено. Потом, спустя пару лет, из-за угла подкрался проклятый московский гололёд, я поскользнулся, и на второе колено сверху упало полтора центнера возмездия, которое уничтожило его к чертям. Поэтому теперь приходиться следить за весом. Но мне в моём очень комфортно. К сожалению, некомфортно моим суставам, ради них и занимаюсь. Если б не было никакой травмы, продолжал жить, как жил раньше. Известность тебе принесла роль Мухича в «Полицейском с Рублёвки». В жизни подходят сотрудники полиции, что говорят? «О, Мухич! Э, слушай, сфоткаемся, в натуре?». Причём слово «в натуре» я удивительно часто слышу из уст сотрудников полиции. Навсегда запомнил самое первое узнавание полицейскими. Стою однажды на Тверской в ожидании друга, и тут, на достаточно медленной крейсерской скорости, рядом проезжает экипаж ППС. Они и так обычно медленно курсируют, высматривая нарушителей на вверенной территории, но в тот день особенно замедлились за 100 метров до меня. Просто велосипедным накатом неспешно проехали мимо, а поравнявшись со мной, улыбнулись и отдали честь. И я понял, вот он — момент славы! Тебе такое внимание со стороны полицейских больше помогает или мешает? И так, и так бывает, как раз две истории расскажу. Если я еду на заднем сиденье в такси, и вдруг работника извоза тормозят работники силовых ведомств, то, находясь на заднем сиденье справа, я начинаю медленно переваливаться в левую сторону, чтобы мой хлебальник появился в стекле. В таких случаях сотрудники тут же отдают документики назад. Но не всегда узнаваемость работает только в плюс: ехали мы с моим напарником Оганесом с какого-то выступления из глубокого Подмосковья и нас остановили для рядовой проверки. А у нас в салоне хоть топор вешай! Только водитель трезвый. Они уловили запах, попросили выйти из машины. Потом узнали, сказали идти назад в машину, а ещё лучше прямо в багажник, учитывая наше состояние. Но мы решили подышать свежим воздухом, а кто-то ещё и отравить организм никотином. Тут подошёл лейтенант из другого экипажа, пришлось устроить с ним спонтанную приватную фотосессию. Этого ему показалось мало, и он сказал: «Ребят, мы сейчас одного парня вяжем, побудете понятыми?». Я не знаю, кой чёрт дёрнул нас ответить согласием! В итоге уехали мы только через три с половиной часа. Чувство юмора тебе помогает в жизни? Безусловно. Мне кажется, самые несчастные люди в жизни — люди без чувства юмора. С ними невыносимо общаться. Не понимаю, как они живут, тем более в нашей стране. То есть в жизни ты такой же весельчак, как на экране? Нет, в жизни я унылое «г***». Стараюсь аккумулировать энергию, которую потом отдаю зрителям со сцены, в кино или на радио. Поэтому дома я достаточно сдержанный. Во всяком случае мои дети даже не догадываются, что папа занимается юмором. В их глазах папа просто куда-то уходит и приносит деньги. Однажды, когда я три месяца подряд был на гастролях, а потом вернулся, дети проигнорировали меня как элемент семьи. Просто не узнали! Они ещё тогда совсем маленькие были. Я понял, что это не просто звоночек, это набат, с которым надо что-то делать. У детей вообще нет теорий о твоей профессии? Они знают, что папа — актёр, хотя я сам стесняюсь называть себя таким словом, поскольку не имею соответствующего образования. Что вкладываешь в детей при воспитании? Две сентенции и обе авторства Джона Леннона : «All you need is love» и «Дайте миру шанс». Они уже представляют, кем хотят быть? К моему сожалению, сын очень хочет быть полицейским (смеётся). Он не видел сериала, но видел меня в образе. Брал его с собой на съёмки? Нет, просто у этого парня нет ограничений на Youtube. Интернет и телевизор вообще никак не ограничиваешь? Родительских ограничений не подключаю, но за временем слежу. Заставляю их делать перерывы, насильно выгоняю во двор. Будем честны, невозможно оградить современную молодёжь от того обилия откровенного кала, которым кишит интернет. Но, к большому счастью, там можно поймать не только негатив, но и позитив. Поэтому пусть смотрят всё, а с возрастом уже сами сделают свой выбор. Обсуждаешь с семьёй свои роли? Безусловно, всегда. Жена — мой главный советчик, и мне очень повезло, что она у меня такая мудрая. Без её мнения я практически никогда не принимаю важных решений. В каком проекте тебя можно будет увидеть в следующий раз? Не поверите, но в молодёжной комедии режиссера Сарика Андреасяна. Мы были шапочно знакомы через общих друзей, и он предложил мне роль в своём будущем проекте. Тогда сценарий меня не устроил, но сейчас все изменилось — мне прислали новый сценарий, с которым можно работать. То есть, я смогу менять реплики своего персонажа, не отклоняясь от «линии партии»! Изначально съёмки планировались в Мексике, и это тоже сыграло свою роль, чего скрывать. Я сразу вскочил: «Да, да, давай, конечно!». Сейчас уже перенесли в Испанию, так что, если вдруг потом перенесут в Крым, я точно сливаюсь (смеётся).