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Чем болеет роза и что предпринять?
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Чем болеет роза и что предпринять? 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Вижу и дырочки на листьях, и паутину, но паутину могли сделать и обычные пауки.
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