Почему кабачки гниют, начиная с цветка?

Это происходит каждый год. Я занимаюсь огородом всего третий год. Поэтому не могу понять — это норма или болезнь? Гниют не все. На еду остаётся достаточно. В этом году посажены на чёрную плёнку. Может быть, можно что-то предпринять? Возникла мысль попробовать оборвать нижние листья у куста для лучшей вентиляции. Или так не делают на кабачках?

Побег загнил

Побег загнил

Этот желтый ободок по краям листьев о чем говорит? Некоторые кусты вот с такими белыми пятнами. Каждый год такие вроде все были. В этом году только часть. У соседей всех такие же. Не могу понять — это мучнистая роса или так бывает в зависимости от сорта.

Этот желтый ободок по краям листьев о чем говорит? Некоторые кусты вот с такими белыми пятнами. Каждый год такие вроде все были. В этом году только часть. У соседей всех такие же. Не могу понять -это мучнистая роса или так бывает в зависимости от сорта.