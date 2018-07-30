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25-летняя Маруся Фомина показала огромный беременный живот
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25-летняя Маруся Фомина показала огромный беременный живот 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Маруся Фомина показала округлившийся живот на черно-белом снимке.
В марте стало известно, что Алексей Киселев и Маруся Фомина в скором времени впервые станут родителями. В мае пара тихо расписалась. При этом до сегодняшнего дня Маруся не афишировала свою беременность в соцсетях. Но несколько часов назад в ее Instagram появилось первое черно-белое фото, на котором она демонстрирует сильно округлившийся живот.
«Поздравляю, Маш!»; «Маша, ты одна из немногих девушек, которым реально идёт беременность. Очень женственная»; «Поздравляю Марусь»; «Идеальна»; «Как же беременность всем к лицу!»; «Лучшее состояние женщины», — пишут фолловеры в комментариях.
Напомним, этот малыш будет для Маруси Фоминой первым, а для Алексея Киселева — вторым: у него есть 17-летний сын Джордж от брака с Майей Тархан-Моурави.
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Фото:Instagram
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