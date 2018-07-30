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Авиапассажирам могут разрешить не взвешивать дамские сумки и портфели
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Авиапассажирам могут разрешить не взвешивать дамские сумки и портфели 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Минтранс предложил исключить дамские сумки и портфели из списка обязательных к взвешиванию при посадке в самолет вещей. Об этом сообщает RNS со ссылкой на проект изменений в Федеральные авиационные правила.
"При регистрации и/или выходе на посадку пассажир по требованию перевозчика обязан предъявить для взвешивания ручную кладь, за исключением дамской сумки, портфеля, букета цветов, верхней одежды, детского питания для ребенка на время полета, костюма в портпледе, костылей, тростей, ходунков, роллаторов, складного кресла-коляски, лекарственных препаратов, специальных диетических потребностей", — сказано в тексте министерства.
В прошлом году в России вступили в силу изменения в Федеральных авиационных правилах (ФАП) в части провоза ручной клади на борту самолета.
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