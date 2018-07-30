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Хорошая футболка должна быть синтетической
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Хорошая футболка должна быть синтетической 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Успешные занятия фитнесом — это не только правильный выбор физической нагрузки, но и правильная экипировка, то есть наиболее подходящая одежда для занятий спортом.
Качество и даже вид спортивных тканей напрямую влияют на эффективность самой тренировки. В этом убежден персональный фитнес-тренер, член международной ассоциации спортивных наук Игорь Веселов.
— Одежда для фитнеса должна выбираться не только по принципу «что понравилось, то и купил», но еще и по принципу практичности, причем именно практичность должна стоять на первом месте.
Наверняка вы много раз слышали, что для занятий спортом лучше всего подойдет натуральная ткань, ведь синтетика не дает коже дышать.
— С фитнесом это правило как раз и не действует. Дело в том, что хлопок очень быстро промокает, впитывая в себя весь пот, одежда из-за этого становится тяжелой, прилипает к телу, затрудняет дыхание кожи, да еще и пахнет не очень хорошо, — пояснил Игорь Веселов. — Даже если вы пользуетесь хорошими антиперспирантами, все равно во время тренировки вы будете потеть — если, конечно, занимаетесь в полную силу. А это значит, что следов от пота на одежде из хлопка не избежать.
Конечно, это не конец света. Как говорится «что естественно, то не безобразно». Но если вы тренируетесь в зале, а не дома, такой вид может вызывать дискомфорт и влиять на качество самой тренировки. Особенно это касается женщин.
— Если вы все же решили купить майку из хлопка, я бы рекомендовал черный, серый или темно-синий цвет. По крайней мере пятна пота на таких футболках менее заметны, — пояснил фитнес-тренер.
По его словам, куда лучше хлопковых для занятий фитнесом подойдут майки из синтетических материалов.
— Сегодня их несколько десятков. Один из самых популярных, который лично я бы рекомендовала, — эластан. Он же спандекс и лайкра — эластичная ткань, которая может растягиваться, в 8 раз превышая первоначальный размер, дышит и устойчива к солнечному свету. Проще говоря — не выгорает, — рассказывает технолог трикотажного производства Ирина Вакуленко. — Или взять, например, кулмакс. Эта мягкая и приятная на ощупь ткань сохнет в два раза быстрее хлопка, отлично отводит влагу и испаряет ее, оставляя кожу сухой.
Все синтетические ткани, по словам Ирины Леонидовны, обычно используют не в чистом виде, а в сочетании одних с другими. Например, полиамид плюс полиэстер. Или вискоза, эластан и хлопок.
— Футболки из синтетических материалов обычно хорошо впитывают пот, поэтому вы можете выбирать любой цвет, — пояснил Игорь Веселов. — Но по своему опыту знаю, что тренировочную активность «подстегивают» яркие цвета — красный, салатовый, оранжевый.
Как пояснил эксперт, смена футболки нередко может служить дополнительным стимулом к тренировкам.
— Особенно это касается женщин. Когда одолевает лень и не хочется приходить на тренировку, многие идут в спортивный магазин и покупают новую яркую маечку. Любой женщине свойственно желание поскорее продемонстрировать обновку, и она, как правило, идет в зал с воодушевлением, — рассказывает Игорь. — Но больше 2–3 раз эта уловка не работает.
СПРАВКА
Фитнес-тренеры также рекомендуют футболки из полиэстера или лавсана. Эти материалы очень быстро сохнут, не мнутся и, что очень важно, не теряют свою форму после множества стирок. Хорош также саплекс — быстросохнущая, очень прочная и эластичная ткань, пропускающая воздух к телу не хуже любимого нами хлопка.
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