Ещё
Кристина Агилера впервые поделилась снимком десятилетнего сына
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кристина Агилера впервые поделилась снимком десятилетнего сына 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Кристина Агилера редко радует поклонников снимками своего семейства, предпочитая публиковать провокационные фото, кадры с выступлений и фотосессии. Но на днях 37-летняя певица неожиданно расщедрилась и на своей страничке в Instagram поделилась трогательной фотографией в очень домашней обстановке, где она позирует со своим десятилетним сыном Максом от брака с первым мужем Джорданом Брэтманом.
Фанаты Кристины, которые еще ни разу не видели Макса, не поскупились на комплименты:
«Как похож на маму!»
«Очень милое фото».
«Крис, ты выглядишь как его старшая сестра, но уж точно не как мама. Так нежно и естественно».
У Макса, к слову, есть и младшая сестра, которой почти четыре года, — это девочка с красивым именем Саммер Рэйн, дочь Крис уже от второго брака с гитаристом Мэттом Ратлером. «Женщины, которые хорошо себя ведут, не имеют шанса войти в историю», — сказала как-то Агилера, но сама уже несколько лет подряд опровергает это заявление: некогда скандальная певица сосредоточена в первую очередь на семье, а не на шоу-бизнесе, и не боится в этом признаться.
Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите
Sunmag: последние новости
Что ждет нас в августе 2018? Гороскоп от профессионального астролога Разговоры по душам: интервью с Екатериной Одинцовой Принц Джордж отпраздновал пятый день рождения
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна90
8 мифов об уборке, в которые пора перестать верить3
76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери49
Трусы без дна: к чему сложно привыкнуть в Китае1
Галкин показал подозрительное фото с Пугачевой34
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:28
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Звёзды
01:19
76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери
Звёзды
02:05
Какие качества утратили русские женщины
Психология
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
06:35
Как перестать волноваться о чужом мнении
Психология
05:38
Что нужно есть в «эти дни», чтобы не поправиться
Здоровье
10:05
Как убивают кровожадные малолетки
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение