Кристина Агилера впервые поделилась снимком десятилетнего сына

Кристина Агилера редко радует поклонников снимками своего семейства, предпочитая публиковать провокационные фото, кадры с выступлений и фотосессии. Но на днях 37-летняя певица неожиданно расщедрилась и на своей страничке в Instagram поделилась трогательной фотографией в очень домашней обстановке, где она позирует со своим десятилетним сыном Максом от брака с первым мужем Джорданом Брэтманом.

Фанаты Кристины, которые еще ни разу не видели Макса, не поскупились на комплименты:

«Как похож на маму!»

«Очень милое фото».

«Крис, ты выглядишь как его старшая сестра, но уж точно не как мама. Так нежно и естественно».

У Макса, к слову, есть и младшая сестра, которой почти четыре года, — это девочка с красивым именем Саммер Рэйн, дочь Крис уже от второго брака с гитаристом Мэттом Ратлером. «Женщины, которые хорошо себя ведут, не имеют шанса войти в историю», — сказала как-то Агилера, но сама уже несколько лет подряд опровергает это заявление: некогда скандальная певица сосредоточена в первую очередь на семье, а не на шоу-бизнесе, и не боится в этом признаться.

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите