Как сделать необычный снимок с помощью капель воды

Капельки воды отлично подходят для роли своеобразной лупы. Этот способ позволяет создавать новую перспективу и численно увеличивать объект. Сам объект, в нашем случае гербера, в каплях кажется меньше, а капли с уменьшенным цветком придают фотографии большую глубину.

Особенно интересны сюжеты-натюрморты, а вот надписи и реальные предметы, которые из-за количественного увеличения становится трудно воспринимать, подходят меньше. Если вы предпочитаете абстрактные фотографии, почитайте об оптическом искусстве, или оп-арте — художественном течении 1960-х годов, использующем абстрактные формы и цветные геометрические фигуры для создания оптических иллюзий. Но помните, что чем более абстрактным является объект, тем труднее его узнавать.

Если вы уже выбрали объект, распечатайте его на листе A4. Разрешение распечатки не должно быть слишком низким, поскольку эффект размытости капельки лишь усилят. Далее подумайте, сколько капелек вам нужно и как они будут располагаться. Имейте в виду, что чем их меньше — тем лучше. Прямые линии и узоры практически невозможны, поэтому перфекционизм здесь неуместен. Пробуйте разные варианты, пока не дойдете до того, что вам нравится.

Создаем фон Идеально подойдет импровизированная «студия» с регулируемыми по высоте опорами стола. Участок пола между опорами застелите белыми листами бумаги A3. Стеклянная или акриловая подложка, самая важная часть нашего проекта, должна быть как можно более тонкой и чистой. Чтобы достичь эффекта размытости объекта, отрегулируйте опоры, установив подложку повыше.

Чистим стеклянную подложку

Чтобы результат получился аккуратным, важно следить за тем, чтобы не было видно никаких разводов, пылинок или следов после чистки. Если вы собираетесь почистить пластину с помощью стеклоочистителя и затем насухо протереть ее хлопчатобумажной салфеткой, то вы на верном пути. Чем тщательнее вы будете действовать, тем меньше у вас будет забот при последующей обработке. Возможно, для удаления остатков пыли сойдет и пылесос. Также рекомендуем увлажнить помещение с помощью любого подходящего устройства.

Устанавливаем камеру

Первое наведение камеры для определения нужной высоты может быть с рук, но непосредственно для съемки понадобится штатив. Важно, чтобы камера была установлена с помощью уровня таким образом, чтобы плоскость снимаемого изображения не была наклонена относительно ровно лежащего на полу фотографируемого объекта.

Располагаем капельки

Постарайтесь поместить на стекло капли примерно одинакового размера. Чтобы капли были равными по высоте, количество воды для каждой капли должно быть одинаковым — только в этом случае резкость отражения в каплях получится однородной. Иначе результат получится неаккуратным и будет раздражать человека, смотрящего на фотографию.

Настраиваем освещение

Капли воды очень чувствительны к свету. Они исполняют роль лупы и отражают всю окружающую обстановку. Наш совет: при регулировании освещения направьте свет не на капли, а на объект, и используйте не верхнее освещение, а две лампы или дневной свет, освещающий комнату через северное окно.

Обрабатываем изображение

Если, несмотря на очистку, вы все же обнаружили пылинки или другие пятнышки, имейте в виду, что они довольно легко редактируются в Photoshop: инструменты «Штамп» и «Восстанавливающая кисть» позволят убрать такие загрязнения. И, конечно же, в Photoshop можно дополнительно подкорректировать насыщенность, резкость и экспозицию.

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