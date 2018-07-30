Сексуальные комплексы, которые убивают в тебе мужчину

Психологические установки, общественные стереотипы, порноиндустрия, воспитание, культура — все это может оказать серьезное влияние на отношение мужчины к сексу и значительно подпортить всю его интимную жизнь в целом, породив множество комплексов. В подавляющем большинстве проблемы сексуального характера находятся лишь в голове, что, впрочем, не делает ситуацию менее серьезной. Сегодня мы разберем основные мужские сексуальные комплексы и расскажем, как можно с ними бороться. Начнем с классики.

У меня маленький член

Наверное, каждый мужчина хоть раз в жизни задумывался о том, все ли нормально у него с размером. Массовое сексуальное невежество и развитие порноиндустрии значительно усиливают и без того сильную озабоченность этим вопросом. Возникает твердая убежденность, что размер гениталий влияет на успех у женщин, и при малейшем несоответствии «нормативу» образуется целый букет комплексов. Послушай, средний, нормальный размер члена — 13-15 см, а «гиганты» порноиндустрии, у которых более 20 см, — это исключения. Порноактеры в большинстве своем имеют стандартные длину и ширину, но, благодаря правильно подобранному ракурсу и хитростям монтажа, «калибр» на экране выглядит более внушительным.

Кроме того, необходимо понимать, что для женщин нет единого стандарта, ведь строение таза у каждой девушки разное, не говоря уже об особенностях и предпочтениях дамы. Кому-то и 20 см мало, а для кого-то 14-15 — это предел. Кроме того, большую роль играет и твой опыт. Поэтому нет смысла рассуждать, что важнее: размер члена или умение им пользоваться. Все сугубо индивидуально.

А что, если не встанет?

Одно из главных беспокойств у значительной части мужчин. Провал в постели может быть чреват потерей уверенности в себе, ощущением своей беспомощности и дальнейшими проблемами в сексуальной жизни. Тревога достигает своего апогея, когда мужчина начинает сознательно избегать женщин, находя различные поводы для переноса встречи. Кроме того, страх существенно возрастает, когда подобные неудачи повторяются несколько раз, что впоследствии может привести к реальному психическому расстройству под названием СТОСН — синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи, для избавления от которого может понадобиться помощь специалиста.

Давай разберемся, почему так может происходить и как с этим бороться. Во-первых, такое часто случается у парней, которые только начинают половую жизнь. Это нормально. Тут нужен только опыт и терпение — со временем все нормализуется. Во-вторых, причина может таиться в отсутствии регулярного секса. Не удивляйся: организм просто отвыкает от полноценного секса, но, как правило, это проходит с восстановлением регулярной половой жизни. В-третьих, злоупотребление порнушкой может сыграть с тобой злую шутку. Дело в том, что мозг привыкает к образам, к хорошо снятому материалу, где все, как ты любишь: хорошее тело с аппетитными формами, громкие стоны, будоражащие сознание позиции, место действия и так далее. В реальности же все совсем иначе: тело девушки не такое идеальное, многие позы хрен повторишь, да и далеко не каждая так приятно стонет в постели. Естественно, в голове происходит диссонанс, ведь мозг привык к одному, а тут совсем все по-другому.

В-четвертых, тебе просто может не нравиться девушка. Это нормально. Увы, в головах некоторых людей есть предрассудок, что настоящий мужик сумеет с любой партнершей, иначе звание альфа-самца ему никогда не заслужить. Надеемся, ты понимаешь, что это как минимум глупо? Если тебе не нравится девушка, сделай милость обоим — не пытайся убедить себя в том, что хочешь ее, и не забивай голову ей самой. И в твоей жизни будет меньше неловких моментов.

В-пятых, вредные привычки вносят свою лепту, так как напрямую влияют на эрекцию. Поэтому вполне обычное дело, если после знатного кутежа у тебя могут быть проблемки. Меньше пей и дыми перед мероприятием. В-шестых, банальная усталость и стресс. Иногда желание добраться до кровати и без лишних разговоров отправиться в царство Морфея сильнее любого сексуального влечения. И это нормально: отдых необходим всем.

В-седьмых, проблемы со здоровьем. И мы говорим не только о заболеваниях половой системы. Низкое либидо или отсутствие эрекции могут быть следствием и других недугов, начиная от проблем с сердечно-сосудистой системой и заканчивая психическими расстройствами. Поэтому следи за своим здоровьем, проходи регулярные обследования и при наличии каких-то тревожных симптомов сразу обратись к высококвалифицированному врачу, а не пытайся искать решение на страницах «Википедии».

Я быстро кончаю

Порноиндустрия сделала свое гадкое дело, показав необъективный пример мужской аудитории. Так как сексуальное просвещение в стране не особо в почете, зачастую основным источником информации становится порно. Чем это плохо? Сравнение своих реальных возможностей с экранными может легко породить комплекс неполноценности. Там ребятки могут часами и в различных позах, а ты пару минут и только в миссионерской. Масло в огонь подливают друзья и знакомые, рассказывая о своих впечатляющих достижениях. Появляется чувство дефектности: все вокруг могут, а ты — нет.

Но ты наверняка и сам понимаешь, что равняться на порноактеров бессмысленно и глупо. У них такая профессия, которая имеет множество своих нюансов и особенностей. Более того, ты же видишь готовый результат на экране, но понятия не имеешь, сколько снималась та или иная сцена, сколько было дублей, сколько таблеток виагры выпил перед этим актер, в конце концов. По выявлению нормы продолжительности полового акта было проведено множество самых разных исследований. Результаты везде отличались, но сексологи все-таки смогли вывести некоторую общую цифру. В частности выяснилось, что средняя продолжительность соития (от введения до семяизвержения) составляет около 2.5 минут, а понятие нормы варьируется где-то между 1.5 и 5 минутами. Также стоит учитывать самочувствие, психологический настрой и общее состояние здоровья, ведь есть болезни, которые напрямую влияют на время полового акта, например простатит или везикулит. Причем речь идет не только о слишком быстром семяизвержении. Значительное удлинение полового акта также может быть признаком заболеваний мочеполовой системы.

Я плох в постели

О том, насколько ты хорош в постели, разные девушки могут рассудить по-разному. Тут многое зависит от вкусов (кому-то — скромно под простынкой, а кому-то — костюмы и плетка), темперамента и опыта. Например, если в прошлых отношениях вы оба привыкли к неторопливому ритму и во время коитуса использовали не больше двух поз, то с новой девушкой все может быть совсем иначе, особенно если до этого у нее был опыт в различных нетрадиционных практиках, начиная от анала или горлового минета и заканчивая БДСМ и участием в оргиях. Естественно, в таком случае вам придется искать компромисс и какое-то время притираться друг к другу в плане секса. Поэтому крайне важно не стесняться общаться на подобные темы, узнавать, что нравится партнерше, а что — не очень, изучать ее, быть чутким с девушкой. В качестве общего вывода можно посоветовать одно: просто наслаждайся процессом и будь внимателен к ней, ведь хороший секс не может быть игрой в одни ворота — вы должны стать единым целым.

У меня было мало партнеров

Этот комплекс напрямую связан с распространенным в некоторых кругах стереотипом о том, что большое количество половых партнеров — это норма для мужчины. Ведь чем больше, тем лучше, а у «настоящего самца» за всю жизнь должно быть много женщин — минимум 100. Подобное мнение может исходить из глубокой психологической потребности кому-то что-то доказывать, а может быть и признаком того, что человек попросту не понимает, чего хочет, или ищет какой-то несуществующий идеал, переключаясь с одной девушки на другую и видя в каждой из них десятки недостатков. Имеет значение и влияние общества потребления, идеология которого предполагает ни в чем себе не отказывать.

Понимаешь, от того, сколько у тебя девушек было, ничего не меняется. Кто-то не может оставаться с одним партнером дольше месяца, а кто-то живет годами с одним-единственным, и его все устраивает. У всех свои приоритеты и потребности, и именно они должны определять твое сексуальное поведение, а не какие-то условности, навязанные извне.