Крик души Дмитрия Гудкова

«Я не хотел. Я не хотел несколько лет. Держался все последние месяцы. Но пора». О чем эти строки, полные боли и страданий? Приходят на ум сюжеты душещипательных сериалов, мелодрам и романтических комедий.

Это и правда из области комедии. Только политической. Так начинается в «Фейсбуке» открытое воззвание Дмитрия Гудкова Алексею Навальному . Когда политики обращаются друг к другу в подобном формате, то речь идёт о принципиальных политических расхождениях с оппонентами. Вместо этого, Гудков пишет длинный текст со списком обид на бывшего соратника. Он предлагает загибать пальцы на руках и, возможно, на ногах, перечисляя ситуации, в которых поддерживал Навального, когда у того возникали проблемы.

Но Навальный отплатил чёрной неблагодарностью. Прямо коварный Яго, предавший благородного Отелло, под маской друга.

Прозревший Гудков дает Навальному отповедь: «В последние годы во всех случаях, когда у тебя была возможность поддержать меня — ещё до Партии перемен, — ты либо молчал, либо просто мешал». Далее следует список вредительских действий Навального. Масштаб «злодеяний» не поражает воображение, но это не повод отказаться от эффектного политического жеста. В заключительной части письма Дмитрий Гудков одним движением сбрасывает с пьедестала проштрафившегося экс-соратника и занимает его место: «Тебе так нужно размежеваться? Ну, что же, броневичок Алексею Анатольевичу — в студию. Продолжай эту войну — а я займусь той „прекрасной Россией будущего“, которую без себя во главе ты разучился видеть».

Дмитрий Гудков не единственный претендент на брэнд «прекрасной России будущего». Например, мечтать об этой России призывали представители Либертарианской партии на митинге против пенсионной реформы 29 июля в Москве.

Все это производит впечатление какой-то мелкой возни в песочнице, разборок в стиле «Дом-2». Хипстеры в кедах с модными прическами выясняют кто кому должен и за что, а взрослые дяди не обращают на это внимания и занимаются «большой политикой» так как считают нужным. В результате, на либеральном фланге даже не карикатура на оппозицию, а карикатура на карикатуру. Некий новый жанр, который можно считать российским изобретением. Фактически, это означает, что в настоящий момент реальные лидеры у либерального электората отсутствуют и бороться за «прекрасную Россию будущего» некому.