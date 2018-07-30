Монилиоз косточковых. Как бороться с монилиозом. Спасаем Абрикос

Привет, друзья! Семь лет назад наш абрикос погибал от монилиоза. Прошло время, и сегодня я показываю результат. Разве можно сказать, что вот такой абрикос практически засох. Мы его практически весь спилили! Я и сама теперь готова поверить, что этого не было…;-))

Монилиоз излечим

Вот только спиленные ветки напоминают. Да кора, которая еще сильно потрескана, говорит, что расслабляться рано. Еще нужно проводить профилактические работы. Об этом я рассказываю в своем новом ролике на канале.

Еще я делюсь первым опытом посадки картошки под солому. Нажмите на кнопку и посмотрите этот ролик

Эксперимент КАРТОШКА ПОД СОЛОМОЙ

Хороших вам урожаев, друзья!