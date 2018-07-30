Дамские сумочки хотят исключить из понятия «ручная кладь»

Министерство транспорта подготовило законопроект, который подразумевает исключение дамских сумочек и портфелей из понятия «ручная кладь». В настоящее время их вес не должен превышать пяти килограмм.

Если предложение ведомства будет одобрено, перевозка сумочек и портфелей останется бесплатной, при этом пассажиры смогут брать с собой в салон ещё пять килограмм ручной клади без доплаты.

Также проносить на самолёт без дополнительного взвешивания предлагается букеты цветов, верхнюю одежду, детское питание, костюмы в портпледе, костыли, трости, ходунки, роллаторы, складные кресла-коляски, лекарства и покупки из dutyfree, говорится в документе, размещённом на официальном портале правовой информации.