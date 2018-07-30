Сколько стоили рабы на Руси

Наверное, многие из нас еще со школьных времен затвердили, что крепостное право в России было отменено еще в 1861 году. Но на самом деле традиции работорговли существовали во всем мире издавна. Не стала исключением и Древняя Русь.

«Челядь»

Попасть в рабы на Руси можно было несколькими способами. Один из них — это захват иностранных пленных. Таких рабов-«полонян» называли «челядью».

В одной из статей договора, заключенного в 911 году с Византией после удачного набега древних русов на Константинополь, византийцам предлагалось заплатить 20 золотых монет (солидов) за каждого взятого в плен «челядина». Это составляло около 90 граммов золота и вдвое превышало среднерыночную цену на невольников.

После второго похода на Византию (944 год), который завершился менее успешно, цены удалось скостить. За «юношу или девицу добру» давали на этот раз 10 золотых монет (45 граммов золота) или «две паволоки» — два куска шелковой ткани. За «середовича» — раба или рабыню средних лет — полагались восемь монет, а за старика или ребенка — всего пять.

«Челядь» чаще всего использовали для различных неквалифицированных работ, например, в качестве домашней прислуги. Женщины-полонянки, особенно молодые, ценились выше мужчин — их можно было использовать для любовных утех. Многие из них становились наложницами и даже женами рабовладельцев. [С-BLOCK]

Как сообщает «Русская правда» — сборник законов XI века — средняя стоимость «челядина» составляла пять-шесть гривен. Многие историки считают, что речь идет не о серебряных гривнах, а о гривнах кун, которые были вчетверо дешевле. Таким образом за невольника в то время давали около 200 граммов серебра или 750 выделанных беличьих шкурок.

В 1223 году после неудачной битвы с монголами на Калке смоленским князем Мстиславом Давидовичем был заключен договор с рижскими и готландскими купцами, по которому стоимость одного челядина оценивалась в одну гривну серебром (это соответствовало 160—200 граммам серебра и примерно 15 граммам золота).

Цены на челядь зависели от региона. Так, в Смоленске раб стоил немного дешевле, чем в Киеве, и втрое дешевле, чем в том же Константинополе… Чем больше людей захватывали в рабство во время военных походов, тем сильнее падала цена.

Рабство по закону

На Руси активно развивался и внутренний невольничий рынок. Еще одной распространенной формой рабства, кроме «челяди», являлось холопство. В холопы можно было попасть за долги, в результате брака с холопкой или холопом, поступления в услужение, в качестве наказания за тяжкое преступление… Были случаи, когда родители сами продавали или отдавали своих детей в рабство, так как не могли их прокормить.

Крепостное право стало развиваться лишь в XI веке, с формированием централизованного государства. В основе его лежала зависимость бедных крестьян от землевладельцев. В Киевской Руси и Новгородском княжестве все несвободные крестьяне подразделялись на три категории — смердов, закупов и холопов. В отличие от первых двух категорий, холопы не могли иметь никакой собственности, не имели права переходить к другому хозяину. [С-BLOCK]

В XV столетии, после того как Московское княжество освободилось от татаро-монгольского ига, цена на одного холопа колебалась от одного до трех рублей. К середине XVI столетия она повысилась до полутора-четырех рублей. Накануне Смутного времени доходила уже до четырех-пяти рублей. Однако неурожаи и войны неизменно опускали цены на живой товар.

Если контролировать внешнюю работорговлю было довольно сложно, то внутри страны государство пыталось регулировать рабовладение. Существовали специальные кабальные книги, где фиксировались соответствующие сделки. При этом с владельцев холопов брался особый налог.