Как часто организму нужна нагрузка

«ВМ» спросила у москвичей: как часто они занимаются спортом?

— Меня по итогам прошлого года руководство наградило абонементом в фитнес-центр. Можно ходить хоть каждый день, но успеваю только один-два раза в неделю. И иду только в бассейн. Вода — это очень здорово. Все проблемы смывает!

— Проблема многих москвичей в том, что они занимаются не физкультурой, а именно спортом. Приходят в фитнес-центр и начинают «таскать» большой вес, а потом рвут связки и разрушают суставы! Друзья, занимайтесь только под присмотром тренера и не пытайтесь походить на Шварценеггера в молодости. Это уже большой спорт со всеми вытекающими рисками для здоровья.

Виктор Лебеденко, сотрудник турагентства:

— Этим летом начал бегать в парке «Дружба». Там недавно была реконструкция, сделали отличную фитнес-зону, с турниками, брусьями и уличными тренажерами. Побегаю — и занимаюсь там. Очень надеюсь, что осенью из-за плохой погоды не брошу. Потому что занятия реально заряжают энергией.

Андрей Смоленский, директор НИИ спортивной медицины:

— Я бы вел речь не о занятиях спортом, а о поддержании нормальной физической активности. Каждый взрослый должен делать в день не менее 10 тысяч шагов, каждый ребенок — не менее 14 тысяч. Тогда в дополнительных физических нагрузках вы, в общем-то, и не нуждаетесь.

Анна Полетаева, домохозяйка:

— Никогда не занималась спортом, но с удовольствием выхожу с дочерью во двор и играю в бадминтон. Хорошая нагрузка, даже устаю.

Игорь Заварзин, водитель:

— Я провожу за рулем, почти без движения, по 8–10 часов. По молодости все нормально было, а после 40 вес начал расти, и болячки разные повылезали. Доктор посоветовал заняться спортом. Так что сейчас почти каждый вечер во дворе занимаюсь на тренажерах.

— Очень рада, что появилась мода на фитнес — люди здоровее стали. Сама хожу в группу аэробики минимум три раза в неделю.