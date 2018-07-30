Депутат обвинила в сексуальном домогательстве редактора газеты в Свердловской области

Депутат Областной думы Свердловской области Елена Брусянина обвинила главного редактора газеты «Березовский рабочий» в сексуальном домогательстве. Сергей Стуков заявил, что это всего лишь месть, сообщило агентство Ura.ru.

«Я заблокировал эту женщину «ВКонтакте», вот она и начала поливать меня грязью. Дошло даже до того, что в личных сообщениях моим друзьям она предположила, что я ей мщу за то, что она мне отказала», — рассказал Сергей Стуков.

Со слов главного редактора, он общался с депутатом всего два раза. По его мнению, за такие выходки нужно лишать депутатских полномочий. Комментарии Елены Брусяниной по этому поводу получить не удалось.