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Депутат обвинила в сексуальном домогательстве редактора газеты в Свердловской области
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Депутат обвинила в сексуальном домогательстве редактора газеты в Свердловской области 

360tv.ru 50 минут назад
Депутат Областной думы Свердловской области Елена Брусянина обвинила главного редактора газеты «Березовский рабочий» в сексуальном домогательстве. Сергей Стуков заявил, что это всего лишь месть, сообщило агентство Ura.ru.
«Я заблокировал эту женщину «ВКонтакте», вот она и начала поливать меня грязью. Дошло даже до того, что в личных сообщениях моим друзьям она предположила, что я ей мщу за то, что она мне отказала», — рассказал Сергей Стуков.
Со слов главного редактора, он общался с депутатом всего два раза. По его мнению, за такие выходки нужно лишать депутатских полномочий. Комментарии Елены Брусяниной по этому поводу получить не удалось.
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