Грудь вперед: 8 звезд с неудачной маммопластикой

Пластический хирург Андрей Искорнев (@andrey_iskornev) рассказал, какие есть показания к проведению маммопластики, как долго длится реабилитация и почему важно правильно подобрать форму имплантов, а BeautyHack собрал 8 «звездных» антипримеров.

«Первое показание к маммопластике — недоразвитие молочных желез. В таких случаях средняя возрастная группа пациенток — 20-25 лет. И нужна она, прежде всего, с психологической точки зрения — помогает молодым девушкам почувствовать себя увереннее и избавиться от комплексов. Второе — деформация молочной железы после беременности и родов. Третье прямое показание к операции –мастэктомия (частичное или полное удаление молочных желез).

Противопоказания к маммопластике тоже есть: нарушение свертываемости крови, аллергия на используемые медикаменты, онкологические заболевания, хронические заболевания в стадии обострения. Перед операцией человек должен быть полностью здоров — никаких воспалительных процессов и других сопутствующих патологий.

Маммопластика бывает редукционной — сокращение «кармана» молочной железы, аугментационной — использование имплантов с целью увеличения размера, реконстуктивной — восстановление груди с помощью собственной жировой ткани и другими доступными способами.

Импланты подбираются индивидуально. При встрече хирург делает большое количество замеров: расстояние от ключицы до соска, от соска до складки под железой, расстояние между молочными железами, «базовое» расстояние между внутренней и наружной стенками молочной железы и прочие. На основании этого по специальному каталогу выбирают форму, текстуру, тип геля. После этого заказываются 2-3 наиболее подходящих варианта. Финальное решение принимается непосредственно перед операцией.

За несколько дней до вмешательства пациент делает развернутый анализ крови, ЭКГ, флюорографию, УЗИ молочной железы, маммографию. Мы также просим получить консультацию флеболога, чтобы исключить наличие тромбов.

После сильной потери веса, при неверном выборе размера, после онкологических процессов может потребоваться повторная маммопластика. Есть такое понятие, как «фиброзная контрактура» — образование рубцовой ткани вокруг импланта. Такое бывает после травмы молочной железы. В данном случае импланты также подлежат замены. В остальных случаях их срок использования неограничен.

Реабилитационный период после маммопластики подразумевает ношение компрессионного белья в течение трех недель, обезболивающие препараты первые семь дней, нахождение в стационаре около суток, ограничение физических нагрузок. При необходимости пациентке назначается физиотерапевтическая реабилитация. Она не всегда нужна, но бывают случаи, когда без нее не обойтись.

При наличии имплатов нет ограничения для грудного вскармливания, если они установлены под молочной железой либо под мышцей. При редукционной маммопластике функция кормления может быть нарушена. Это исключение, а не правило.

После беременности есть небольшая вероятность, что может потребоваться повторная операция. Чаще всего в этом есть необходимость, когда пациентка сильно поправилась. Даже гинекологи сегодня тщательно следят за весом беременных — лишние килограммы могут негативно сказаться на развитии плода. А при наличии имплантов тем более лучше не налегать на булочки.

В пластической хирургии есть определенные тренды (как относятся к пластической хирургии мужчины читайте тут). Когда вся эта история началась в Америке, в моде была круглая, шарообразная грудь. Первые импланты Виктории Бэкхем были именно такими. С развитием технологий мы получили более анатомические образцы, для производства которых используется гель с «памятью» формы. Сегодня есть небольшой тренд в сторону «утрированного» размера. Но этим «грешат» в основном публичные люди и звезды социальных сетей. В остальных случаях речь чаще всего идет о скромных анатомических имплантах».

Мел Би Мел сделала операцию много лет назад. Сегодня у бывшей «перчинки» не совсем актуальны ни размер, ни форма. Кроме этого, импланты установлены слишком близко — выглядит это неэстетично.

Кортни Лав У Кортни давнишняя «дружба» с пластический хирургией, которая не идет на пользу. Некоторые части ее тела действительно нуждаются в коррекции. Но лишь из-за того, что хирурги местами сильно перестарались.

«Спасательница Малибу» несколько раз корректировала грудь. Первый раз размер имплантов был слишком большим. Потом Памела решила все же сделать свою «изюминку» не такой выдающейся.

Доли Партон

Доли Партон — американская кантри-певица, более двадцати раз поднимавшаяся на верхнюю строчку кантри-чатов. Увеличение груди, подтяжка лица, липосакция — вот лишь небольшой список манипуляций Партон. Сама она говорит, что полностью довольна внешностью сейчас. А вот поклонники беспокоятся: от прежней красотки Доли практически ничего не осталось. И дело не в возрасте.

Тара Рид Тара Рид сильно похудела — говорят, она страдала от анорексии. Из-за потери веса грудь обвисла — нужно снова идти к хирургу, чтобы это исправить.

Тора Хан Размер имплантов Торы соответствует восьмому! Во-первых, это слишком большая нагрузка на позвоночник. Во-вторых, выглядит немножко устрашающе.

Кристина несколько раз сильно набирала вес, а затем снова худела. Это не могло не повлиять на качество кожи и грудь. Певице устанавливали импланты через подмышечные впадины. Как минимум, после такого вмешательство сложно срыть швы.

Случай Тори — «утрированность». В глаза бросается не только не совсем верно выбранный размер, но и слишком близко расположенные импланты.