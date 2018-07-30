«Ушла с собеседования в слезах, жаловалась брату»: екатеринбургский адвокат — о поколении 20-летних

Екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский в Facebook написал колонку о нынешних 20-летних. Поводом стал случай, который произошёл с его дочерью, которая занимается организацией квестов: она проходила собеседование, и одна из соискательниц удивила её неадекватной реакцией. С разрешения Сергея Колосовского публикуем его колонку целиком.

Я тихо фигею от нынешних двадцатилетних. Мне кажется, что наше поколение таким не было. Ничего не могут, ничего не хотят. Впрочем, справедливости ради, я своё поколение мог и не отразить — сразу из спорта в уголовку, а там и там всё-таки не среднестатические люди.

Так вот про нынешних. Дочь рассказывает: девочка пришла на собеседование, ушла в слезах. Девочке 19 лет. После этого звонит брат девочки и с матом возмущается, почему кандидатку довели до слёз, как они вообще людей набирают и тому подобное. Просит телефон директора.

— Надо было дать телефон отца, — предлагаю. — Да нет, у нас директор тоже весёлый.

Честно говоря, я не понимаю. В 19 лет человек идёт устраиваться на работу, не срастается, бежит жаловаться брату, а брат названивает работодателю. Что может получиться из такой девятнадцатилетней макаронины?

Спрашиваю дочь: «Чем довела кандидатку?». Оказалось, что та приходит и так жеманно заявляет: «Я видела у вас вакансии операторов, но это не мой уровень, я хочу быть актёром. Я закончила курсы, и я всё могу.

— Что конкретно?— Всё. — Хорошо, квест „Побег из каземата“ — какую роль вы можете отработать?— Любую. — Так предложите конкретно, я же вас не знаю, ваши способности.

Примерно на этом месте начались слёзы.

»Да, — резюмирую, — у меня на собеседовании никто ещё не плакал. Плачут обычно те, кто собеседование прошёл, первые два года. А на третий год, если не сбежали, им уже никто и ничто не способно испортить настроение».

Напомним, корреспондент Е1.RU погулял во время последних звонков по Плотинке и выяснил, чего хотят те, кто немножко младше 20 лет, — современные выпускники.