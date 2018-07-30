Крым, море, пляжи… Лучшие места для тех, кто учится или уже умеет плавать

Согласно статистике, 75% приезжающих в Крым на летний отдых берут с собой детей, причем многие везут на солнечный полуостров совсем маленьких — от года и старше. Конечно, в первую очередь такие мамы и папы заинтересованы в тихих спокойных пляжах с мелкой водой и мягким песочком, где можно научить свое чадо плавать.

Но в Крым стремятся и те, кто плавать давно научился — и не просто так, а с аквалангом и другими приспособлениями для дайвинга. Что же, полуостров способен удовлетворить стремления и тех, и других, потому что здесь имеются пляжи на любой вкус. Прибрежное (Саки) — идеально для маленьких детей Пляж пансионата «Солнечная долина». Источник: wikimedia.org. Автор: Vadim Indeikin

больше по теме

Девять знаменитых советских фильмов, снятых в КрымуКурортный сезон в разгаре — и Teleprogramma.pro предлагает отправиться киномаршрутами, где гуляли герои любимых фильмов. Здесь в первую очередь комфортно будет семьям с маленькими детьми. Широкие песчаные пляжи позволяют не лежать «на головах» друг у друга, а занять вполне обособленное местечко. Заход в море пологий, море довольно мелкое, так что можно не бояться за малышей, которые часто именно здесь получают первые навыки плавания.

Еще один весомый плюс — вода в Каламитском заливе прогревается раньше, чем в других местах, поэтому купальный сезон можно считать открытым уже в мае, а заканчивается он только к октябрю.

Еще несколько лет назад пляжи здесь были дикими и неухоженными. Сейчас Прибрежное может предложить отдыхающим вполне чистые и комфортные пляжи, оборудованные раздевалками, душами, беседками и навесами. Евпатория — пологий берег, теплое мелкое море Пляж на Горьковской набережной Евпатории. Источник: wikimedia.org Вся Евпатория — один большой детский курорт еще с советских времен. И сегодня сюда с удовольствием приезжают родители с маленькими детьми: спуск в воду на всех пляжах пологий, дно ровное, песчаное, нет резких понижений рельефа, нет ни острых камней, ни гальки.

В этих местах вода прогревается уже к маю. Правда, здесь вы не увидите таких красивых пейзажей, как на Южном берегу, зато вода у берегов Евпатории считается очень чистой: город неоднократно удостаивался международной награды «Голубой флаг» за чистоту и хорошую экологическую обстановку.

Среди самых удобных — песчаный Новый пляж и маленький пляж у озера-лимана Мойнаки. Здесь и вода чище, и песок мельче. Бакальская коса (запад полуострова) — можно кататься на волнах Бакальская коса. Источник: wikimedia.org Длинный пляж выдается в море и полукольцом огибает живописную бухту. Мелкая вода прогревается уже к маю, тогда же можно начинать купаться, и комфортная температура держится обычно до октября. Правда, отдых с малышами на Бакальской косе не рекомендуется из-за часто возникающих штормов. Зато высокие волны обожают те отдыхающие, которые уже умеют неплохо держаться на воде: покататься на них — одно удовольствие!

Кстати, преимущество волн заключается в том, что они насыщают воздух взвесями морской соли, благотворно влияющей на органы дыхания. Царский пляж (поселок Новый Свет, Судак) — удивительно прозрачная вода Вид сверху на Царский пляж. Источник: flickr.com Глубина на этом труднодоступном пляже начинается не сразу, так что купаться смогут и опытные пловцы, и те, кто только учится плавать. По берегу сюда добраться почти невозможно, чтобы посетить Царский пляж, потребуется заплатить за место в моторном катере, который доставит вас сюда с центрального пляжа Нового Света за 10-15 минут.

Зато великолепные виды компенсируют все неудобства, а поразительно прозрачная вода, в которой можно разглядеть стайки рыбок, доставит особое удовольствие при купании. У этого пляжа — слава одного из самых чистых в Крыму, так как он расположен на территории заказника. Бухта любви (село Рыбачье) — очень чисто, но труднодоступно Вид на село Рыбачье. Источник: wikimedia.org больше по теме

Крым подводный: лучшие места для новичков и опытных дайверовВ последнее время в Крым все чаще приезжают не просто любители поваляться на пляже, а те, кто стремится к более насыщенному и экстремальному отдыхуКогда-то эта бухта была вулканом: внизу тропы, которая спускается к красивейшему пляжу, до сих пор просматривается кратер в два метра диаметром. Чтобы добраться сюда, придется арендовать катер или лодку. Впрочем, особо отчаянные решаются на пеший спуск, но это довольно сложно и даже опасно: из-под ног постоянно осыпаются камни, тропа крутая и с неожиданными поворотами.

Если вы все-таки захотели полюбоваться изумительным видом и искупаться на пляже с чистейшей водой, откажитесь от шлепанцев, отдав предпочтение закрытой спортивной обуви, и возьмите с собой воду и еду. Тени на этом пляже вы не найдете, так что позаботьтесь о головных уборах и солнцезащитном креме. И, разумеется, прихватите фотоаппарат и снаряжение для дайвинга. Феодосия — универсальные пляжи: днем — для детей, вечером — для молодежи Золотой пляж. Источник: wikimedia.org Если хотите отдыхать на чистом пляже — выбирайте район поселка Береговое, где расположен знаменитый Золотой пляж. Его ширина местами доходит до 35 метров, вход в воду очень пологий, глубина начинается примерно в 15 метрах, так что здесь удобно отдыхать семьям с маленькими детьми.

Здесь же располагается пляж «117», который днем радует любителей семейного отдыха, а с наступлением темноты превращается в отвязную ночную дискотеку, — отдыхающих развлекают как местные, так и приезжие ди-джеи. Генеральские пляжи (недалеко от Керчи) — для любителей эзотерики Генеральские пляжи. Источник: pixabay.com До недавних времен об этом тихом, закрытом от посторонних глаз уголке Крыма почти никто не знал. Благодаря такой таинственности удалось сохранить Генеральские пляжи чистыми, практически нетронутыми.

Генеральскими их назвали потому, что в советские времена здесь любили отдыхать военные «шишки», а для простых смертных вход сюда был закрыт. Это место называют «берегом тысячи бухт» — маленькие бухточки отделены друг от друга скалами и нагромождениями каменных глыб причудливых форм, так что можно целыми днями наблюдать, как меняются их очертания и цвет в зависимости от расположения солнца и облаков.

Вход в море в некоторых местах нельзя назвать комфортным из-за множества камней, но большинство пляжей у самой кромки воды все же покрыты мягким песочком. Порадует и кристальной чистоты вода, и относительная уединенность.

Тем, кто направляется сюда, можно посоветовать заранее запастись питьевой водой, продуктами и дровами для костра. Растительности здесь нет, а значит, и тени тоже. Зато легко можно встретить йогов или других приверженцев эзотерических течений — они считают, что здесь находится «место силы», и приезжают каждый год, чтобы подпитаться и пообщаться.