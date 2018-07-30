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Муж с женой преследовали горного льва. Но они никогда не ожидали, что произойдет это!
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Муж с женой преследовали горного льва. Но они никогда не ожидали, что произойдет это! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Пара из Монтаны каталась на полигоне, он с винтовкой, а она (к счастью) со своей камерой. Их собаки всегда следовали за ними, но на этот раз горный лев решил напасть на собак. Очень, очень плохое решение…
Охотник слез с осла со своей винтовкой и решил выстрелить в воздух, чтобы отпугнуть льва. Но, не успел он сделать выстрел, как лев бросился к собакам, чтобы разорвать их. В этот момент осел видимо решил, что он тоже хочет разорвать…, но только льва. Вот тогда начался настоящий ад… для льва.
Когда лев подошел к собакам, осел схватил его за хвост и начал вертеть во все стороны. Стучать его головой о землю, при каждом взмахе. Затем он бросил его и растоптал. Затем осел встал на колени и начал подкидывать тело льва еще пару десятков раз, чтобы убедиться, что он был мертв. После этого он пошел обратно к месту, где стоял (муж с женой, обалдевшие стояли молча) и был готов продолжить свою поездку, словно ничего не случилось.
Карельские вести: последние новости
Муж отключил умирающую жену от аппаратов, и тут она прошептала: «Я буду…» Она была потрясена, узнав, что у нее рак и направилась в бар, чтобы выпить мартини. Что там случилось — совершенно неожиданно! Жена заставила мужа поменяться местами. Только прочти, что он написал после пребывания с маленькой дочкой!
Женский форум
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