Ещё
В Москве и области 1 августа начнут перекодировать социальные карты
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве и области 1 августа начнут перекодировать социальные карты 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. С 1 августа текущего года пенсионеры Москвы и Московской области получат право на бесплатный проезд в пригородных поездах, с этого же числа начнут перекодировать социальные карты. Об этом сообщил телеканал «360».
"Организация бесплатного проезда будет осуществляться посредством социальной карты жителя Московской области (без перевыпуска карты) путем перекодирования в кассах на железнодорожных вокзалах", — сообщила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.
Для перекодирования необходимо прийти на станцию пригородного железнодорожного сообщения, обратиться в кассу и перепрошить социальную карту. Это займет немного времени — порядка 10 секунд.
Право бесплатного проезда также получат и другие льготные категории граждан: дети из многодетных семей до 18 лет (обучающиеся — до 23 лет); опекун или приемный родитель, воспитывающий ребенка-сироту; родители или другие законные представители детей — инвалидов; один из родителей инвалида с детства, обучающегося до 23 лет; лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России».
Меру соцподдержки будут предоставлять на основании социальной карты жителя Подмосковья. На время ее изготовления в многофункциональных центрах гражданам будут выдавать справку установленного образца, которую можно предъявить в железнодорожных кассах и получить разовый безденежный билет.
Последние новости
Президент Хорватии прокомментировала ситуацию с зонтом на финале ЧМ Россия ни при чем: "Шпротный король" назвал виновных в разрухе в Латвии В Европе отреагировали на идею депутата Латвии о разделе России
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна91
76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери50
Галкин показал подозрительное фото с Пугачевой36
Трусы без дна: к чему сложно привыкнуть в Китае2
Как живут брошенные жены знаменитостей2
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:28
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Звёзды
01:19
76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери
Звёзды
02:05
Какие качества утратили русские женщины
Психология
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
06:35
Как перестать волноваться о чужом мнении
Психология
05:38
Что нужно есть в «эти дни», чтобы не поправиться
Здоровье
10:05
Как убивают кровожадные малолетки
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение