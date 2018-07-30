В Москве и области 1 августа начнут перекодировать социальные карты

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости . С 1 августа текущего года пенсионеры Москвы и Московской области получат право на бесплатный проезд в пригородных поездах, с этого же числа начнут перекодировать социальные карты. Об этом сообщил телеканал «360».

"Организация бесплатного проезда будет осуществляться посредством социальной карты жителя Московской области (без перевыпуска карты) путем перекодирования в кассах на железнодорожных вокзалах", — сообщила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская

Для перекодирования необходимо прийти на станцию пригородного железнодорожного сообщения, обратиться в кассу и перепрошить социальную карту. Это займет немного времени — порядка 10 секунд.

Право бесплатного проезда также получат и другие льготные категории граждан: дети из многодетных семей до 18 лет (обучающиеся — до 23 лет); опекун или приемный родитель, воспитывающий ребенка-сироту; родители или другие законные представители детей — инвалидов; один из родителей инвалида с детства, обучающегося до 23 лет; лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России».

Меру соцподдержки будут предоставлять на основании социальной карты жителя Подмосковья. На время ее изготовления в многофункциональных центрах гражданам будут выдавать справку установленного образца, которую можно предъявить в железнодорожных кассах и получить разовый безденежный билет.