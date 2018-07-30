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Сергей Шнуров активно переписывается с Оксаной Акиньшиной
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Сергей Шнуров активно переписывается с Оксаной Акиньшиной 

Russianshowbiz.info 29 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Шнурову то и дело приписывают новые романы. После развода с Матильдой в сети говорили о том, что лидер группы «Ленинград» встречается с юной питерской моделью.
Другие были уверены, что Сергей влюблен в подругу своей экс-супруги, Нику Белоцерковскую.
Но после того, как в социальных сетях появилось совместное фото Шнурова с его бывшей подругой Оксаной Акиньшиной, фанаты Сергея начали писать о возможном воссоединении пары.
При этом сама Акиньшина все еще состоит в браке и о разводе речи не идет. И все же это не мешает ей комментировать фотографии своего бывшего возлюбленного, который и сам не против поддерживать с Акиньшиной публичную переписку в Инстаграм в секции комментариев.
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