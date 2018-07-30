Сергей Шнуров активно переписывается с Оксаной Акиньшиной

Шнурову то и дело приписывают новые романы. После развода с Матильдой в сети говорили о том, что лидер группы «Ленинград» встречается с юной питерской моделью.

Другие были уверены, что Сергей влюблен в подругу своей экс-супруги, Нику Белоцерковскую

Но после того, как в социальных сетях появилось совместное фото Шнурова с его бывшей подругой Оксаной Акиньшиной , фанаты Сергея начали писать о возможном воссоединении пары.

При этом сама Акиньшина все еще состоит в браке и о разводе речи не идет. И все же это не мешает ей комментировать фотографии своего бывшего возлюбленного, который и сам не против поддерживать с Акиньшиной публичную переписку в Инстаграм в секции комментариев.