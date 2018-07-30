Она была потрясена, узнав, что у нее рак и направилась в бар, чтобы выпить мартини.

Врач, после обследования женщины, вздохнул и сказал: «У меня плохие новости. У Вас рак, и Вам лучше привести все ваши дела в порядок.»

Женщина была шокирована, но успела взять себя в руки, когда вышла в комнату ожидания, где ее ждала дочь.

«Ну, дочь, мы, женщины радуемся, когда у нас все хорошо, и мы празднуем, когда дела идут не так хорошо. В моем случае все не так хорошо. У меня рак. Итак, давай отправимся в бар и выпьем мартини.»

После 3 или 4 бокалов мартини, они стали немного менее мрачными. Женщины даже стали немного смеяться. В этот момент к ним подошли какие-то старые подруги женщины, которым было любопытно, что они празднуют.

Женщина рассказала своим друзьям, что они пили из-за того что ей диагностировали СПИД.

Друзья были ошеломлены, высказали женщине свои соболезнования и поспешно ретировались.

После того, как друзья ушли, дочь наклонилась и прошептала: «Мам, я думала, ты сказала, что умираешь от рака, а ты только что сказала своим друзьям, что умираешь от СПИДа! Зачем ты это сделала?!»

«Потому что я не хочу, чтобы эти суки спали с твоим отцом после того, как я умру!»