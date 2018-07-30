Мурат Насыров за день до смерти определил дату своей свадьбы

Тысячи поклонниц, любящая супруга, обожаемые дети, успех, слава — казалось бы, все было у Мурата Насырова . Но в 37 лет артист погиб. До сих пор родные не знают, что же случилось в тот роковой день.

19 января 2007 года тело артиста нашли возле дома на улице Вучетича в Москве, где он жил с семьей. Певец упал с балкона своей квартиры на пятом этаже. По какой причине это случилось?

«Нет, умирать Мурат не собирался!» — в один голос заявляют друзья Насырова. Он готовился к выпуску сольного альбома, к концертам в Алма-Ате, Москве и Америке. А еще в марте певец хотел узаконить отношения с гражданской женой Наташей Бойко, с которой они прожили четырнадцать лет. Ничего из этого не сбылось, Наташа осталась без любимого, их дети Лия и Аким — без отца.

Рокер-недоучка

О том, что он профессионально займется музыкой, Мурат в детстве не думал. Одно время даже собирался поступать на физико-математический факультет. А музыка в его жизни была всегда — просто для души. Мурат рос в дружной семье, его папа играл на скрипке, братья и сестры тоже ценили музыку. И сам Мурат, пятый ребенок, уже в семь лет стал заниматься на гитаре своего старшего брата Наджата.

— В детстве Мурат мечтал о велосипеде, завидовал мальчишкам, у которых он был, — вспоминает Наджат. — И тогда отец подарил ему велосипед. Гордый Мурат отправился сопровождать нашу сестру Мариту за хлебом. А пока они были в магазине, велосипед украли. Марита рыдала! А Мурат ее успокаивал: вот вырасту — заработаю денег и другой куплю. Он очень любил семью и всегда заботился о ней.

Мурат приехал в Москву в 1989 году к армейскому другу Андрею Меркулову . Ребята создали рок-группу «Новый порт». В это же время Насыров поступил в училище имени Гнесиных. А в 1991 году победил на музыкальном конкурсе «Ялта-91» с песней «Волшебник-недоучка» из репертуара Аллы Пугачевой

Не знал, как сказать родителям, что живет с русской

Стинга, После Ялты произошли события, определившие дальнейшую жизнь Мурата: музыкант познакомился с продюсером Арманом Давлетьяровым и встретил Наталью Бойко . Армана Мурату представил друг, гитарист группы А’Studio Бага Садвакасов (он погиб в 2006 году). Насыров тогда часто давал концерты в клубе на Петровке «Ньюс-паб», пел хиты Джорджа Майкла Майкла Джексона , его принимали на ура.

— Мы решили работать вместе, — рассказывает Арман. — Я договаривался с клубами, Мурат выступал практически каждый день. А с гонораров мы откладывали деньги на запись первого альбома. Мурата начали узнавать в музыкальной тусовке. Правда, некоторые деятели советовали сменить фамилию на европейскую, но мы их не слушали. И Валера Меладзе нас поддержал: «Не обращайте внимания! У меня же тоже фамилия нерусская!»

Наташа училась в Гнесинке курсом младше, они жили в одном общежитии.

— Мурик мне сразу показался радостным и праздничным человеком, — признается сама Наташа. — И в то же время он показался слишком легким, что ли… Я же была серьезной девушкой, правильной. Мурик стал дарить мне цветы, приглашал на прогулки. Подружки встревожились: «Будь осторожна, ты для него очередной каприз!» Но нас необъяснимо тянуло друг к другу. Мурат уверял: «Я ради тебя готов на многое, могу даже бросить курить!» И бросил, кстати. Правда, ненадолго, потом снова начал… Мы с ним вместе съездили в Ярославль к сокурснику Мурата Вите Щедрову (солист группы «Доктор Ватсон». — Ред.). Была зима, и такая красивая! Шашлыки в лесу жарили, гуляли. Мурик читал мне стихи… Они вовсе не похожи на то, что он пел со сцены. Мурик был, как айсберг, большая часть которого скрыта под водой. Серьезный, очень глубокий человек…

Когда они с Наташей переехали в съемную квартиру, Мурат переживал: как сказать родителям о том, что он живет с русской девушкой? У них в роду принято жениться на мусульманках. Жизнь расставила все по местам. И когда после четвертого курса оказалось, что они ждут ребенка, Мурат был на седьмом небе от счастья! Вместе с Наташиной мамой, пока любимая лежала в роддоме, устроили дома детскую, накупили игрушек, пеленок-распашонок.

— Мурик так спешил в роддом на своей «семерке», что пропустил какой-то дорожный знак, — вспоминает Наташа. — Его остановил гаишник , велел дунуть в трубочку — и тест показал алкоголь в крови! Но Мурат тогда вообще не пил! Потом оказалось, что градусы дали капли в нос, которыми он пользовался. Мурик как-то откупился от гаишников и приехал за мной и дочкой вовремя.

— Как вас приняли в семье Насыровых?

— Мурат сказал родителям обо мне после рождения дочки. А когда Лие исполнилось три года, мы отправились в Алма-Ату. Помню, подъезжаем к дому, а у меня ноги и руки трясутся от страха. Но его родные оказались солнечными, добрейшими людьми. Меня поразило, как Мурат трепетно и уважительно относился к родителям. Обращался к ним на вы.

— Подвиги ради вас Мурат совершал?

— Много! Однажды из Сочи, где Мурик выступал на музыкальном фестивале «Гардемарины-93», он привез сто роз. Огромный красивый букет! А еще помню нашу первую разлуку. Я ненадолго уезжала на свою родину, в Эстонию. И провожая меня, Мурат сказал: «Пока тебя нет рядом, бриться не буду!» Когда я вернулась, у него была длинная борода.

— Вы называли его Мурик?

— Да. Иногда — Мурочка. А он меня — Наталишечка. Нашей дочке так это нравилось, что, когда подросла, она стала называть нас по именам. Только потом научилась говорить «мама» и «папа»… У нас с Муратом даже свой язык был. В любом месте, где шумно и не докричишься, звали друг друга особым свистом — тонким, похожим на ультразвук, меня Мурат научил.

Пугачева позвонила на радио узнать, кто поет

В работе Насыров был серьезным и дотошным. По словам его бывшего менеджера Лейлы Фаттаховой, музыкант каждый день оставлял ей по десятку сообщений о том, что недоделано.

— Когда мы записывали его первый альбом, Мурат приходил с люлькой, в которой спала Лия, ставил ее на стол, и мы начинали работать, — вспоминает Лейла. — Мне сложно было представить его папой, он сам был ребенком. С ним вечно что-нибудь случалось: то машина сломалась, то холодильник потек. А однажды он нечаянно утопил в унитазе новый мобильник. Со смехом рассказывал, как доставал его и просушивал.

— Он был талантлив во всем, — говорит Арман. — Пел, фотографировал, рисовал, писал стихи, готовил прекрасно. Мы устраивали плов-пати. Один день нас дома принимал Мурат, готовил плов по своему рецепту, в другой день собирались у Баги, потом — у Саши Буратаевой (политик и телеведущая. — Ред.). Все готовили по-разному, кто-то даже коньяк туда добавлял. Но самый вкусный плов получался у Мурата… Первой песней, которую начали крутить радиостанции, была «Кто-то простит, кто-то поймет». Мне рассказали, что на радио позвонила сама Алла Пугачева: «Что за соловей у вас сейчас пел?» А мы тогда готовили в ночном клубе презентацию первого альбома Насырова. И я уговорил Мурата позвонить Алле Борисовне и пригласить ее. Мурат для храбрости даже выпил 30 г коньяка. Примадонна пришла, а потом и сама приглашала Мурата на концерты «Сюрприз для Аллы Пугачевой» и на «Рождественские встречи».

В 1997 году студия «Союз» искала исполнителя песни «Мальчик хочет в Тамбов». Как вспоминал автор стихов Сергей Харин, пробовали много разных певцов. Но только когда записали Мурата, поняли: то, что надо! Запустили песню на радио, сняли клип.

— Я думаю, сам он никогда ее особо не любил, — говорит Сергей. — Он писал песни серьезные, лирические, а популярными в его исполнении становились совсем другие: «Мальчик хочет в Тамбов», «Ловила на губы» или «Лунные ночи» в дуэте с Алёной Апиной… Несмотря на то, что он легко собирал огромные залы, Мурат был невероятно скромен. Никогда я не видел у него проявлений звездной болезни.

Присмотрел для невесты свадебное платье

Любовь Наташи, детей, зрителей, новые песни, успех. И это все оборвалось в считаные минуты. Что же случилось в тот роковой день? Почему погиб Мурат? Этот вопрос до сих пор задают себе все родные, близкие и друзья Насырова. Говорят, в последнее время его мучила депрессия, возможно, кто-то предложил ему выпить что-то психотропное. Но все это остается лишь на уровне слухов и предположений.

За день до смерти Мурат подошел к Наташе и сказал, что назначил уже день и час свадьбы, даже присмотрел в магазине платье, в котором должна быть невеста.

— Первое время после его смерти я даже войти не могла в студию, которую он оборудовал в нашей квартире, — признается Наташа. — Потом, наоборот, появилось желание оживить студию. Не хочу ее переделывать в обычную комнату, теперь в ней работают его друзья.

В студии Мурата сегодня занимаются и его дети. Дочь Лия увлекается игрой на гитаре, а Аким — саксофоном. Наталья с детьми приезжают в Алма-Ату несколько раз в год — когда удается вырваться. Останавливаются в доме матери Мурата, навещают его могилу.

— Мурат снится мне редко, — говорит Наталья. — Бывает, я прошу: приснись мне сегодня! Но он не приходит. Зато чувствую его наяву. В шлейфе любви, радости и доброты, который всегда оставался за Муратом, до сих пор живет наша семья.