Во Франции продадут самый дорогой дом в мире

Дом был построен в 1830 году. Его первым владельцем стал мэр коммуны Вильфранш-сюр-Мер (округ Ницца), который первым делом начал выращивать на огромной территории оливы. В 1904 году завидную виллу приобрел бельгийский король Леопольд II. Однако королевской резиденцией дом был недолго: спустя 15 лет после смерти бельгийского монарха в 1909 году наследники продали особняк семье нынешних владельцев.

Сейчас вилла принадлежит семье создателя элитного коньячного французского ликера, который и решил выставить виллу на продажу около года назад. Однако желающих приобрести дом за заявленные 411 миллионов долларов пока не нашлось. Именно поэтому дом выставлен на торги. Помимо дорогого убранства дома, огромного бассейна и конюшни вилла «Кедры» может похвастаться садом с 15 тысячами растений и 20 теплицами с редкой тропической растительностью.

Семья владельцев на вилле не проживает уже продолжительное время. Чтобы огромная территория не простаивала, предприимчивые хозяева решили сдавать особняк туристам как апартаменты. Однако остановиться в «Кедровом» раю не так просто: места нужно бронировать примерно за полгода.

Любопытно, что в 2008 году виллу хотел приобрести один из состоятельных покупателей. По данным местных СМИ, сделка оценивалась в 370 миллионов евро. Покупатель был готов добавить 19,5 миллиона сверх этой суммы, если владельцы оставят мебель, но по неизвестным причинам сделка не состоялась.