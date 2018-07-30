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Жена заставила мужа поменяться местами. Только прочти, что он написал после пребывания с маленькой дочкой!
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Жена заставила мужа поменяться местами. Только прочти, что он написал после пребывания с маленькой дочкой! 

Карельские вести 54 минуты назад
Фото: Карельские вести
6 лет я работал, пока признал важность пребывания папы дома. И это просто потрясающе. Святые угодники, это невероятно. Еда, посуда, стирка, уборка и покупки — мое новое занятие. Я просыпаюсь и отношусь к дому, как к работе, и я работник месяца.
Есть клеймо, что папы должны оставаться дома. Я все это слышал, особенно от родственников. «Ты главный в этом доме. Тебе нужно найти работу.»
Это точно, вы правы. И я только что получил самый сладкий концерт на планете. Зажигал весь день с моей маленькой девочкой. Я прожил всю свою жизнь и впервые чувствую, что я на самом деле живу. Конечно, я не получаю зарплату, но я могу проводить неограниченное количество времени с моей принцессой.
Жена приняла позицию. Я знал, что она готова вернуться и зарабатывать, и она не могла быть счастливее. Мы практически поменялись ролями. И это радикально. Я делаю эти гребаные блюда. Я одеваюсь и убиваю монстра из прачечной каждое утро. Я перевернул эту кладовку с ног на голову и установил систему, которая гарантирует, что мы не уйдем. И я буду делать все по-своему. Черт, я здесь управляющий.
Как жена? Она счастлива. Она имеет вновь обретенную уверенность, просыпаясь каждый день и одеваясь, чтобы произвести впечатление. Она снова чувствует себя членом сообщества. Не просто работник «трехлетнего террориста», — говорит она.
Я знаю, что большинство парней предпочитают получать деньги. Я был таким же, даже когда принял свою новую роль. Но, я быстро понял, что жизнь коротка и я люблю свою семью. Я — отец. И у меня это хорошо получается.
Помните, что время=любовь. Время, потраченное на заработок или время, потраченное на воспитание, — это время для вашей семьи. Что бы вы ни делали, делайте все возможное, и владеть им.
Карельские вести: последние новости
Муж отключил умирающую жену от аппаратов, и тут она прошептала: «Я буду…» Она была потрясена, узнав, что у нее рак и направилась в бар, чтобы выпить мартини. Что там случилось — совершенно неожиданно! Муж с женой преследовали горного льва. Но они никогда не ожидали, что произойдет это!
Женский форум
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