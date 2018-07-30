Ксения Собчак рассказала, как смогла похудеть

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Ксения Собчак выложила в Instagram видео с фрагментом своей тренировки. «Шоу „Дрессированный тюленчик“», — подписала она ролик, на котором старательно занимается с мячом под руководством тренера. «Всю жизнь мои подружки-зожницы повторяли одну и ту же не подходящую мне чушь: обильный завтрак и после 7 ни капли и грамма в рот! — Ксения пожаловалась на то, что довольно долго не могла привести себя в идеальную форму. — Но если я сова, раньше 2-х ночи я никогда не ложусь, а к 23:00 примерно уже готова съесть даже свою руку. И что делать?»

«Важно найти такого изверга-тренера в спортзале, с которым тебе комфортно, — делится Ксения секретом. — Мне впервые встретился человек, который говорит: «Если вам так комфортнее — не завтракайте вообще (а я и не люблю), лучше пообедайте, и вечером просто за 4 часа до сна — белковая пища». И вот я спустя месяц похожа на человека, а не на упитанную свинку».

«Молодец, важно держать себя в форме!»

«Надо бы тоже взять себя в руки и наконец пойти в спортзал!» — пишут Ксении подписчики и просят почаще выкладывать видео с тренировками, а также поделиться полным меню на день.

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