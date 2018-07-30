К волгоградцам через вытяжку забралась летучая мышь

В Ворошиловском районе Волгограда горожанка обнаружила у себя на кухне застрявшую в вытяжке летучую мышь.

Животное не выжило, несмотря на попытки волгоградцев спасти его — Мы живём в старой пятиэтажке на пятом этаже за «Киномаксом» в Ворошиловском районе. У нас на кухне находится вытяжка, — поделилась Анна Золотухина. — Сама труба спрятана за шкафом и ведёт в подъезд или на улицу, я не знаю.

Непонятные звуки начали раздаваться в квартире Золотухиных накануне вечером.

— Вчера пришли с работы и заметили, что с вытяжки началось что-то сыпаться. Сама решётка старая, но за ней стоял фильтр. Мы не обратили внимание на звуки и легли спать, — вспоминает волгоградка. — Когда утром проснулись и зашли на кухню, то увидели что из решёток торчит страшная голова. Вначале не поняли что это. Летучая мышь прогрызла фильтр и пыталась вылезти к нам. Она была уже полуживая. У неё были открыты глаза.

В прошлом году после укуса летучей мыши в Советском районе объявили карантин по бешенству

Спасти не званную гостью горожанам не удалось.

— Мы начали вытаскивать летучую мышь на улицу, она начал пищать. Положили её под деревом. Но она не выжила, — говорит Анна Золотухина. — У нас такого никогда не было. Было очень страшно и неприятно. Мало того, что зимой иногда мыши прибегают, так тут ещё сверху такое. Мы очень удивились, что она пыталась залезть в квартиру, да ещё и таким образом.

Маленькая летучая мышь напугала волгоградцев

В прошлом году Зинаида Селина прославилась на всю страну, рассказав на федеральном телеканале о нашествии летучих мышей на Волгоград. До этого, по неофициальным источникам, в Советском районе города-героя был введён карантин по бешенству после укуса горожанина летучей мышью. В Красноармейском районе Волгограда жители одного из домов помогали вырасти маленькой летучей мыши во дворе многоквартирного дома.