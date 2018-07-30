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К волгоградцам через вытяжку забралась летучая мышь
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К волгоградцам через вытяжку забралась летучая мышь 

v1.ru 47 минут назад
Фото: v1.ru
В Ворошиловском районе Волгограда горожанка обнаружила у себя на кухне застрявшую в вытяжке летучую мышь.
Животное не выжило, несмотря на попытки волгоградцев спасти его  — Мы живём в старой пятиэтажке на пятом этаже за «Киномаксом» в Ворошиловском районе. У нас на кухне находится вытяжка, — поделилась Анна Золотухина. — Сама труба спрятана за шкафом и ведёт в подъезд или на улицу, я не знаю.
Непонятные звуки начали раздаваться в квартире Золотухиных накануне вечером.
— Вчера пришли с работы и заметили, что с вытяжки началось что-то сыпаться. Сама решётка старая, но за ней стоял фильтр. Мы не обратили внимание на звуки и легли спать, — вспоминает волгоградка. — Когда утром проснулись и зашли на кухню, то увидели что из решёток торчит страшная голова. Вначале не поняли что это. Летучая мышь прогрызла фильтр и пыталась вылезти к нам. Она была уже полуживая. У неё были открыты глаза.
В прошлом году после укуса летучей мыши в Советском районе объявили карантин по бешенству
Спасти не званную гостью горожанам не удалось.
— Мы начали вытаскивать летучую мышь на улицу, она начал пищать. Положили её под деревом. Но она не выжила, — говорит Анна Золотухина. — У нас такого никогда не было. Было очень страшно и неприятно. Мало того, что зимой иногда мыши прибегают, так тут ещё сверху такое. Мы очень удивились, что она пыталась залезть в квартиру, да ещё и таким образом.
Маленькая летучая мышь напугала волгоградцев
В прошлом году Зинаида Селина прославилась на всю страну, рассказав на федеральном телеканале о нашествии летучих мышей на Волгоград. До этого, по неофициальным источникам, в Советском районе города-героя был введён карантин по бешенству после укуса горожанина летучей мышью. В Красноармейском районе Волгограда жители одного из домов помогали вырасти маленькой летучей мыши во дворе многоквартирного дома.
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