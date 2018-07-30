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Эта официантка заметила, что мама и сын были в кафе одни. То, что они сделали заслуживает уважения!
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Эта официантка заметила, что мама и сын были в кафе одни. То, что они сделали заслуживает уважения! 

Карельские вести 40 минут назад
Фото: Карельские вести
Сегодня мы с Беном пошли поесть в Texas Roadhouse. В ожидании нашей еды Бен сказал официантке Сабрине, что его папа скоро вернется домой. Она сказала, что хорошо знакома с военно-морским флотом. Это все, что было сказано за ужином, кроме того факта, что Бен очень взволнован.
Когда я дала Сабрине свою дебетовую карту, она вернула это (изображение ниже) и пожелала доброй ночи. Вместе, она и два других официанта, оплатили наш ужин. Без вопросов или деталей они заплатили за наш ужин. Они не знали, что мой муж только что вернулся домой из 13-месячной службы по морям. Чего они не знали, так это того, что я сейчас без работы. И хотя это был мой выбор уйти, я действительно задумывалась даже о сегодняшнем ужине из-за денег.
Но, причина, по которой я это сделала, в том, что я не могла смириться с мыслью о другом вечере в выходные, сидя дома...одни...без моего мужа.
Они спросили, можно ли подойти и обнять меня. Вот три бескорыстных официанта, которые сделали что-то хорошее для кого-то, о ком они ничего не знали. Я была в шоке. Естественно я плакала. Менеджер думал, что что-то не так, ха-ха, но я просто должна была публично выразить свою благодарность за этих людей. Они — причина, по которой у меня все еще есть надежда и вера в человечество. Дело не в деньгах. Речь идет о том, что они сделали что-то настолько заботливое, и я могу только надеяться получить возможность заплатить за это. Спасибо Texas Roadhouse и этим официантам. С большой любовью к вам.
Карельские вести: последние новости
Муж отключил умирающую жену от аппаратов, и тут она прошептала: «Я буду…» Она была потрясена, узнав, что у нее рак и направилась в бар, чтобы выпить мартини. Что там случилось — совершенно неожиданно! Жена заставила мужа поменяться местами. Только прочти, что он написал после пребывания с маленькой дочкой!
Женский форум
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