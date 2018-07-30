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Погребняк раскритиковали за чрезмерную худобу и брюки-клеш «как у волка из мультика „Ну, погоди!“
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Погребняк раскритиковали за чрезмерную худобу и брюки-клеш «как у волка из мультика „Ну, погоди!“ 

WMJ.ru 23 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Мария Погребняк показала стальной пресс и плоский живот, но формы мамы троих детей понравились не всем.
Мария Погребняк часто подвергается критике со стороны фолловеров. Подписчиков мамы троих сыновей не устраивает и пугает ее фигура. По мнению людей, Мария чересчур худая. При этом сама блондинка не устает утверждать: и себе, и мужу она нравится такой, какой она стала благодаря спорту и диетам. Но это не помогает. Каждый раз, когда Мария демонстрирует тело, на нее обрушивается шквал недовольства. Вот и сейчас Погребняк разместила в Instagram видео, на котором позирует в полосатом костюме и спрашивает, идет ли ей наряд. Кроп-топ открывает взор на плоский живот Марии со стальным прессом.
Фолловеры Марии обрушились на нее с критикой: «Покушать себе купи»; «Не брать, на слишком худых не смотрится»; «Бедненькая такая худая такой костюм лучше не брать»; «Главное что бы костюмчик сидел, но это не тот случай. Худоба уже не здоровая Маша. Хотя я очень вами восхищаюсь, сейчас уже перебор»; «Очень худая, даже не стройная, а очень худая, страшно»; «Вы такая стройная. Худенькая вообще»; «С худобой уже перебор по-моему…даже жутковато»; «Очень худая никакой сексуальности.. Зачем такая худаба»; «Как же вас хочется накормить Машуль»; «Клеши как у волка из мультика „Ну погоди“.
А тебе тебе фигура Погребняк, нравится?
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Фото:Instagram
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