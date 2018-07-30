Из-за страха перед бродячими собаками воронежцы вынуждены менять образ жизни

Дворняги заставляют горожан ходить группами и гулять вдалеке от оккупированной животными территории. Для одних — бедная дворняга, для других — угроза с клыками. Воронежские дворы снова оккупируют бродячие псы. Жалобы в местные управы остаются без ответа. А между тем, пострадавших от агрессивных стай всё больше. Как лучшие друзья человека становятся опасными врагами? Эти, милые с виду животные, в лучшем случае облают, в худшем — покусают. В списке ежедневных жертв не только прохожие — птиц эти собаки вообще разрывают в клочья. Сон под такую колыбельную из воя и лая, а ходьба по вечерам только парами — правило выживания жителей близлежащих домов. Жительница дома №30 по улице Лидии Рябцевой Людмила Сидоренко рассказывает о секретах выживания: — Комендантский час наступает с наступлением темноты. Вечером не пройдешь. Мы быстренько приходим домой, потому что знаем — если человек один, зовём соседей, зовём прохожих, особенно если группа людей идёт. Это страшно. Это реально страшно. Это не фильм ужасов — это жизнь, жизнь нашего двора. Снятыми на фото и видео нападениями соседи делятся друг с другом — агрессивные собаки теперь главная тема для разговоров. Два десятка бродячих животных буквально выживают людей с придомовой территории — в детской песочнице дворняги чувствуют себя как дома.

Житель дома №30 по улице Лидии Рябцевой Геннадий Садыков рассказывает, что из-за собак пришлось ходить с детьми на более дальние площадки: — Я, например, детей сюда не вожу, мы ходим на другие площадки. Как здесь? Они ходят, гадят, распространяют всякие болезни. У меня маленькие дети. На меня раза 4 нападали. Я еле-еле отбился. А сколько людей покусало, просто люди не обращаются. Они агрессивные. Они тут голубей живьём съедают, сколько раз я видел случаев. Такой, фактически, приют для бездомных животных во дворе организовала одна из местных жительниц — собак она, как и многие другие, подкармливает из жалости. Но вот покусанных людей ей, похоже, не жалко — недовольства соседей и вопросы журналистов женщина вместе с сыном игнорирует. Ответ на всё — хлопок дверью. Впрочем, жалоб на бродячих псов в каждом районе города по нескольку сотен. По подсчётам чиновников и зоозащитников, в Воронеже сейчас около 4 с половиной тысяч дворняжек — и это, только те, кого удалось посчитать с помощью личных наблюдений специалистов и по заявкам воронежцев.

Денег до недавнего времени было выделено лишь на борьбу с 15 частью бездомных собак — сейчас же объем средств увеличили. Руководитель управления экологии Воронежа Наталья Ветер рассказала о том, как проблема будет решаться в ближайшем будущем: — Выделены дополнительные средства в рамках субвенции. Они уже доведены до администрации городского округа. Работы у нас начнутся после проведения аукционных процедур на отлов стерилизацию и вакцинацию этих безнадзорных животных. Но это ориентировочно август-сентябрь месяц срок начала работ. В районах с карантином по бешенству собак усыпят, эвтаназии подвергнутся также агрессивные и больные собаки. Остальных обещают стерилизовать. Такими темпами, проблему хотят решить до конца года. Правда, если успеют. Сейчас подрядных организаций, которые занимаются отловом животных всего две. После стерилизации животных отправят в привычную им среду, то есть на те же придомовые территории. Жители улицы Лидии Рябцевой, этому, мягко говоря, не рады — ведь менее агрессивными животные не станут. И чтобы защитить себя от дворняг, скупают веники, лопаты и даже ультразвуковые отпугивали.