Как в кино: мужчина уже 5 лет ищет незнакомку, в которую влюбился в электричке

Как в кино: мужчина уже 5 лет ищет незнакомку, в которую влюбился в электричкеВсе, кто часто ездят в электричках по направлению «Москва-Киевская», наверняка видели ярко-желтое объявление с призывом помочь найти некую Елену. За этим листом бумаги стоит по-настоящему романтическая история.

Мужчина пять лет буквально живет в электричках в поисках незнакомки. В конце июня 2013 года, Сергей встретил Елену на перроне пригородного поезда. В завязавшемся разговоре выяснилось, что у них много общего. Но девушка оказалась скромной и не оставила никаких контактов, сказав напоследок: «На все воля случая». С тех пор, мужчина ищет любую возможность пересечься с загадочной Еленой, расклеивая объявления и дежуря на перронах по предполагаемому маршруту возлюбленной.

Мы хотим помочь романтику встретить женщину-судьбу. В видео есть полное описание Елены. Если вы что-нибудь о ней знаете, напишите Сергею.

Контакты Сергея Мартынова:

Телефон 8-985-648-60-89,

Skype: sergmart,

E-mail: dg.princemer@hotmail.com Иоганн Гете и Кристиана: самая загадочная история любви