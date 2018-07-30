Ещё
Как в кино: мужчина уже 5 лет ищет незнакомку, в которую влюбился в электричке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как в кино: мужчина уже 5 лет ищет незнакомку, в которую влюбился в электричке 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
Как в кино: мужчина уже 5 лет ищет незнакомку, в которую влюбился в электричкеВсе, кто часто ездят в электричках по направлению «Москва-Киевская», наверняка видели ярко-желтое объявление с призывом помочь найти некую Елену. За этим листом бумаги стоит по-настоящему романтическая история.
Мужчина пять лет буквально живет в электричках в поисках незнакомки. В конце июня 2013 года, Сергей встретил Елену на перроне пригородного поезда. В завязавшемся разговоре выяснилось, что у них много общего. Но девушка оказалась скромной и не оставила никаких контактов, сказав напоследок: «На все воля случая». С тех пор, мужчина ищет любую возможность пересечься с загадочной Еленой, расклеивая объявления и дежуря на перронах по предполагаемому маршруту возлюбленной.
Мы хотим помочь романтику встретить женщину-судьбу. В видео есть полное описание Елены. Если вы что-нибудь о ней знаете, напишите Сергею.
Контакты Сергея Мартынова:
Телефон 8-985-648-60-89,
Skype: sergmart,
E-mail: dg.princemer@hotmail.com  Иоганн Гете и Кристиана: самая загадочная история любви
Лиза: последние новости
Счастливы вместе: Алла Пугачева и Максим Галкин доказали, что в их семье все хорошо Она согласна: Регина Тодоренко и Влад Топалов официально помолвлены «Я далека от идеала»: Ирина Шейк призналась, что у нее есть целлюлит
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна96
Галкин показал подозрительное фото с Пугачевой37
5 признаков плохой хозяйки в доме37
Некрасивые жены звездных красавцев2
Как живут брошенные жены знаменитостей2
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:28
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Звёзды
01:19
76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери
Звёзды
02:05
Какие качества утратили русские женщины
Психология
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
06:35
Как перестать волноваться о чужом мнении
Психология
05:38
Что нужно есть в «эти дни», чтобы не поправиться
Здоровье
10:05
Как убивают кровожадные малолетки
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение